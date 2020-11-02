Закупаетесь на 21vek.by? Есть вариант покупать товары со скидкой в 15%: объясняем, как

Источник материала: KYKY

Удобно – это когда вы оформляете подписку на один сервис и получаете сразу все, что нужно: много кино кино, музыки и скидки на такси. Так работает «Яндекс.Плюс», у которого за год количество подписчиков в Беларуси выросло в три раза. И есть большая вероятность, что их станет еще больше: теперь пользователи «Яндекс.Плюс» смогут затариваться в онлайн-гипермаркете 21vek.by по скидкам.

Чтооо?

Крупнейший онлайн-гипермаркет страны 21vek.by стал первым локальным партнером «Яндекс.Плюса» в Беларуси. Поэтому у пользователей обоих сервисов появились бенефиты.

С подпиской вы получить скидку в 15% на 100 000 товаров, которые собраны в специальной подборке на сайте 21vek.by. А еще – скидку 5% на весь остальной ассортимент онлайн-гипермаркета.

Как пользоваться скидками

Все предельно просто: при оформлении заказа на 21vek.by нужно ввести личный промокод, который отправляется всем пользователям «Яндекс.Плюса» на электронную почту. И в итоге, например, телевизор Samsung обойдется вам в 509,15 рублей вместо 599 рублей, а посудомоечная машина Bosch будет стоить 1019,15 рублей вместо 1199 рублей.

Для тех, кто еще не подписан на «Яндекс.Плюс», есть хорошие новости: вы можете пользоваться подпиской первые 60 дней бесплатно ( активировать пробный период можно по ссылке ). В дальнейшем стоимость подписки составит 5,49 рублей в месяц.

«Наш новый партнер 21vek.by – это первый опыт подобной интеграции с локальной компанией. Но мы надеемся и дальше развиваться в этом направлении, чтобы сделать подписку максимально полезной для наших пользователей», – говорит Виталий Виноградов, региональный менеджер «Яндекс.Медиасервисов» в Беларуси.

Для справки: «Яндекс.Плюс» – подписка, которая объединяет в себе стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD». Скидку на покупку дополнительного места в сервисе облачного хранения «Яндекс.Диск» и скидки на заказы такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в приложении «Яндекс.Go».