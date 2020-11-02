"Это была не жизнь": вдова Шона Коннери рассказала о его последних днях

















Вдова актера Шона Коннери художница Мишелин Рокбрюн рассказала о последних днях жизни артиста. Знаменитый "агент 007" в последние месяцы страдал от деменции, пишет Daily Mail.





"Это была не жизнь. Он не мог ясно выражаться. Но, по крайней мере, он умер во сне, очень спокойно. Я была рядом с ним все это время и он тихо ушел. Этого он и хотел",- сообщила 91-летняя Рокбрюн.





Своего ушедшего на 91 году жизни супруга она назвала "великолепным".





"Мы прожили вместе прекрасную жизнь. Он был образцом мужчины, и без него будет очень трудно, знаю", - отметила вдова, добавив, что в браке со звездой она прожила 45 лет.







