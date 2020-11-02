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"Назначено правительственное мероприятие" Внезапно отменен концерт Litesound
Источник материала: Партизан
Сорван концерт группы Litesound, который должен был состояться в концертном зале "Минск" 13 ноября.
Зал принадлежит Управлению делами президента. И вдруг оказалось, что "на эту дату назначено правительственное мероприятие".
Напомним, группа была среди деятелей культуры, которые поддержали "Народный ультиматум" и призвали "отказаться от посещения культурных учреждений".
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Сорван концерт группы Litesound, который должен был состояться в концертном зале "Минск" 13 ноября.
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