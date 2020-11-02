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Тихановская призвала ЕС ввести безвиз для белорусов и санкции против НОК

02.11.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко, так как он является главой НОК, считает лидер белорусской революции.

Тихановская призвала ЕС ввести безвиз для белорусов и санкции против НОК

В интервью британской газете Financial Times Светлана Тихановская призвала европейские страны оказать помощь Беларуси и действовать «быстрее, принимая решения».

Так, она предложила ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Лукашенко. «Это было бы для него личным ударом», — объяснила Тихановская.

Светлана Тихановская в интервью британскому изданию говорила о безвизовом режиме для беларусов. «Мы будем обсуждать этот вопрос с Европой, — сказала она. — Если люди смогут без проблем покинуть страну, режим не будет иметь над ними такой большой власти. Белорусы будут чувствовать себя свободнее».

Она также отвергла информацию о расколе в оппозиционном движении и призвала Европу обсудить возможность введения безвизового режима для белорусов для того, чтобы «они чувствовали себя более свободными», а «у режима  было над ними меньше власти».

 
 
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Санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко, считает лидер белорусской революции.
 
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