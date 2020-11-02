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Белорусы, вылетающие из Украины, по возвращении попадут на самоизоляцию

02.11.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все белорусские туристы-транзитники, вылетающие из Украины, по возвращении на родину должны отправиться на 10-дневный карантин, информирует Республиканский союз туристических организаций.

Белорусы, вылетающие из Украины, по возвращении попадут на самоизоляцию

 

«Теперь всех туристов на въезде в Беларусь из Украины обязывают подписать документ об обязательной 10-дневной самоизоляции», сообщает РСТО.

Ранее, напомним, можно было осуществить 48-часовой транзит по Украине, вернуться в Беларусь и не отправляться на карантин.

Новое правило касается транзитного перемещения по всем странам, которые входят в перечень государств с неблагоприятной эпидемической обстановкой, установлено Постановлением Совмина № 624 и действует с 1 ноября 2020 года.

 
 
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Все белорусские туристы-транзитники, вылетающие из Украины, по возвращении на родину должны отправиться на 10-дневный карантин, информирует Республиканский союз
 
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