Белорусы, вылетающие из Украины, по возвращении попадут на самоизоляцию

Все белорусские туристы-транзитники, вылетающие из Украины, по возвращении на родину должны отправиться на 10-дневный карантин, информирует Республиканский союз туристических организаций .





«Теперь всех туристов на въезде в Беларусь из Украины обязывают подписать документ об обязательной 10-дневной самоизоляции», сообщает РСТО.

Ранее, напомним, можно было осуществить 48-часовой транзит по Украине, вернуться в Беларусь и не отправляться на карантин.