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Представлен полноценный компьютер внутри клавиатуры. Цена - 70 долларов
Источник материала: Tut.by
Raspberry Pi Foundation представила полноценный компьютер, который поместился в клавиатуру — Raspberry Pi 400. Об этом говорится на
По сути, девайс — это миниатюрная клавиатура (без блока цифровых кнопок), в которую встроена системная плата на базе Raspberry Pi 4. В нее включен процессор Broadcom BCM2711 (4 ядра, до 1,8 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти (LPDDR4−3200). В тыльной части располагаются разъемы подключения для внешних девайсов. Так, в активе Micro-HDMI, Ethernet, два USB-A (3.0), один USB-A (2.0), а также 40-контактный разъем GPIO.
Кроме того, есть модули Bluetooth 5.0, а также Wi-Fi 802.11b/g/n/ac на 2,4 и 5 ГГц. Не отказались даже от разъема под карты памяти формата microSD. Питание идет через USB-C. Общие габариты устройства — 286×122×23 мм
В США за Raspberry Pi 400 просят 70 долларов.
Ниже — цены популярных моделей процессоров для ПК:
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