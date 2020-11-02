Представлен полноценный компьютер внутри клавиатуры. Цена - 70 долларов

Источник материала: Tut.by

Raspberry Pi Foundation представила полноценный компьютер, который поместился в клавиатуру — Raspberry Pi 400. Об этом говорится на официальном сайте компании .





По сути, девайс — это миниатюрная клавиатура (без блока цифровых кнопок), в которую встроена системная плата на базе Raspberry Pi 4. В нее включен процессор Broadcom BCM2711 (4 ядра, до 1,8 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти (LPDDR4−3200). В тыльной части располагаются разъемы подключения для внешних девайсов. Так, в активе Micro-HDMI, Ethernet, два USB-A (3.0), один USB-A (2.0), а также 40-контактный разъем GPIO.





Кроме того, есть модули Bluetooth 5.0, а также Wi-Fi 802.11b/g/n/ac на 2,4 и 5 ГГц. Не отказались даже от разъема под карты памяти формата microSD. Питание идет через USB-C. Общие габариты устройства — 286×122×23 мм

В США за Raspberry Pi 400 просят 70 долларов.

Ниже — цены популярных моделей процессоров для ПК: