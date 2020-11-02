«Белспецвнештехника» представила линейку легкобронированных автомобилей ASILAK

Источник материала: Tut.by

ГВТУП «Белспецвнештехника» представило линейку легкобронированных автомобилей на платформе ASILAK SHTS. Об этом говорится на сайте ведомства.



Фото: ГВТУП «Белспецвнештехника»

Отмечается, что использование принципа модульности в семействе легкобронированных автомобилей ASILAK позволяет иметь единое базовое шасси с силовой установкой, трансмиссией, подвеской, двигателем, отделением управления и устройством для установки функциональных модулей, предназначенных для решения конкретных задач:

Что было представлено:

Бронированный автомобиль ASILAK АРС-6 предназначен для обеспечения выполнения разведывательных задач.

Бронированный автомобиль ASILAK АРС-10 предназначен для безопасного перемещения личного состава.

Бронированный автомобиль ASILAK АSV — для обеспечения выполнения специальных задач.

Бронированный автомобиль ASILAK CARGO — для перевозки грузов.

Бронированный автомобиль ASILAK AMEV — для обеспечения первой медицинской помощи и эвакуации личного состава.

При этом обеспечивается техническая возможность замены модулей в полевых условиях силами экипажа.

Одной из важных составляющих конструкции семейства легкобронированных автомобилей ASILAK является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в лобовую или боковую проекции.

С целью улучшения защищенности экипажа, семейство автомобилей ASILAK имеет двойное противоминное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2.