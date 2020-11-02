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«Белспецвнештехника» представила линейку легкобронированных автомобилей ASILAK
Источник материала: Tut.by
ГВТУП «Белспецвнештехника» представило линейку легкобронированных автомобилей на платформе ASILAK SHTS. Об этом
Отмечается, что использование принципа модульности в семействе легкобронированных автомобилей ASILAK позволяет иметь единое базовое шасси с силовой установкой, трансмиссией, подвеской, двигателем, отделением управления и устройством для установки функциональных модулей, предназначенных для решения конкретных задач:
Что было представлено:
При этом обеспечивается техническая возможность замены модулей в полевых условиях силами экипажа.
Одной из важных составляющих конструкции семейства легкобронированных автомобилей ASILAK является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в лобовую или боковую проекции.
С целью улучшения защищенности экипажа, семейство автомобилей ASILAK имеет двойное противоминное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2.
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Одной из важных составляющих авто является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в...
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