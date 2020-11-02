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«Белспецвнештехника» представила линейку легкобронированных автомобилей ASILAK

02.11.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГВТУП «Белспецвнештехника» представило линейку легкобронированных автомобилей на платформе ASILAK SHTS. Об этом говорится на сайте ведомства.


Фото: ГВТУП «Белспецвнештехника»

Отмечается, что использование принципа модульности в семействе легкобронированных автомобилей ASILAK позволяет иметь единое базовое шасси с силовой установкой, трансмиссией, подвеской, двигателем, отделением управления и устройством для установки функциональных модулей, предназначенных для решения конкретных задач:

Что было представлено:

  • Бронированный автомобиль ASILAK АРС-6 предназначен для обеспечения выполнения разведывательных задач.
  • Бронированный автомобиль ASILAK АРС-10 предназначен для безопасного перемещения личного состава.
  • Бронированный автомобиль ASILAK АSV — для обеспечения выполнения специальных задач.
  • Бронированный автомобиль ASILAK CARGO — для перевозки грузов.
  • Бронированный автомобиль ASILAK AMEV — для обеспечения первой медицинской помощи и эвакуации личного состава.

При этом обеспечивается техническая возможность замены модулей в полевых условиях силами экипажа.

Одной из важных составляющих конструкции семейства легкобронированных автомобилей ASILAK является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в лобовую или боковую проекции.

С целью улучшения защищенности экипажа, семейство автомобилей ASILAK имеет двойное противоминное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2.

 
 
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Одной из важных составляющих авто является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в...
 
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