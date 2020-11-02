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Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал единственный «не колхозный» ресторан в Минске
Источник материала: Tut.by
Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал единственный «не колхозный» ресторан в Минске. По его мнению, это SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Лебедев написал, что недавно (он был в белорусской столице в 20-х числах октября. — Прим. ред.) вместо фотографирования ОМОНа и беззащитных протестующих он пошел в прекрасное рыбное место — SeaFoodBar by John Dory.
— Наверное, это самое прогрессивное заведение во всей Белоруссии, остальные — колхозноватые, — написал эпатажный дизайнер.
Он отметил, что в заведении ему очень понравилась морская спаржа саликорния, она же солерос. «На вкус — ураган! Упругие, сочные и солоноватые. Нечто среднее между водорослями и травой. Суккулент (сочный как кактус). Растет по берегам морей и соленых водоемов».
В SeaFoodBar нам пояснили, что саликорнию они обычно используют в блюдах как украшение. Но примерно раз в две недели в ланч-меню можно встретить блюдо с этим ингредиентом. Холодная закуска «саликорния с копченым лососем, сметаной, отварным яйцом и крошкой бородинского хлеба» стоит 8 рублей. Следить за обеденным меню можно в
Отметим, что SeaFoodBar by John Dory в прошлом году высоко оценил питерский ресторанный критик Борис. «Мечтаю иметь такое заведение под домом, в Петербурге или под Петербургом», — сказал он и
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Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал единственный «не колхозноватый» ресторан в Минске. По его мнению, это рыбное заведение с улицы Революционной.
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