Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал единственный «не колхозный» ресторан в Минске

Источник материала: Tut.by

Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал единственный «не колхозный» ресторан в Минске. По его мнению, это SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



SeaFoodBar by John Dory. Фото с улицы Революционной. Фото: allcafe.ru

Лебедев написал, что недавно (он был в белорусской столице в 20-х числах октября. — Прим. ред.) вместо фотографирования ОМОНа и беззащитных протестующих он пошел в прекрасное рыбное место — SeaFoodBar by John Dory.

— Наверное, это самое прогрессивное заведение во всей Белоруссии, остальные — колхозноватые, — написал эпатажный дизайнер.

Он отметил, что в заведении ему очень понравилась морская спаржа саликорния, она же солерос. «На вкус — ураган! Упругие, сочные и солоноватые. Нечто среднее между водорослями и травой. Суккулент (сочный как кактус). Растет по берегам морей и соленых водоемов».



SeaFoodBar by John Dory внутри. Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

В SeaFoodBar нам пояснили, что саликорнию они обычно используют в блюдах как украшение. Но примерно раз в две недели в ланч-меню можно встретить блюдо с этим ингредиентом. Холодная закуска «саликорния с копченым лососем, сметаной, отварным яйцом и крошкой бородинского хлеба» стоит 8 рублей. Следить за обеденным меню можно в highlights в Instagram.

Отметим, что SeaFoodBar by John Dory в прошлом году высоко оценил питерский ресторанный критик Борис. «Мечтаю иметь такое заведение под домом, в Петербурге или под Петербургом», — сказал он и добавил , что обожает концептуальность, когда ничего лишнего.

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