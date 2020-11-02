На участке трассы М6 понижен скоростной режим

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня из-за ухудшения погодных условий в осенне-зимний период изменен скоростной режим на участке трассы М6. Об это сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





— С 2 ноября по 1 марта скоростной режим понижен на участке с 91-го по 211-й км трассы. Максимальная скорость движения для легковых автомобилей здесь будет составлять 100 км/ч, а не 120 км/ч, — проинформировали в ГАИ.

Инспекторы также напомнили, что скорость движения необходимо выбирать, исходя из складывающейся дорожной обстановки.