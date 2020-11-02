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Porsche увеличила запас хода на электротяге для гибридных Cayenne

02.11.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за недавно обновленными гибридными версиями Porsche Panamera запас хода на электротяге был увеличен и для «подзаряжаемых» гибридов Cayenne. У бензоэлектрических Panamera и Cayenne, напомним, электрические надстройки унифицированы.


Емкость высоковольтной батареи благодаря оптимизированным ячейкам выросла с 14,1 кВтч до 17,9 кВтч. В итоге дальность хода в чисто электрическом режиме выросла на 30% и теперь составляет 48 км (по циклу WLTP) у Cayenne E-Hybrid и 42 км у Cayenne Turbo S E-Hybrid. Движение на электротяге, как и прежде, обеспечивается электродвигателем мощностью 136 л. с., интегрированным в 8-ступенчатый «автомат».


Прочие характеристики гибридной установки на Cayenne не изменились. У Cayenne E-Hybrid с трехлитровым турбо-V6 она развивает в пике 462 л. с. и 700 Нм крутящего момента, а у Cayenne Turbo S E-Hybrid, в котором используется четырехлитровый битурбо-V8, суммарная мощность привода достигает 680 л. с. и 900 Нм. Режим E-Charge, когда батарея подзаряжается во время движения от двигателя внутреннего сгорания, теперь отличается измененной стратегией зарядки (максимальный уровень был снижен с прежних 100 до 80%). Средний расход в комбинированном цикле — 2,4−2,5 л на 100 км у Cayenne E-Hybrid и 3,7−3,9 л у Cayenne Turbo S E-Hybrid.


Улучшенные гибридные модели Cayenne (включая и версии Cayenne Coupe) уже сейчас доступны к заказу. В Беларуси цены начинаются от 89 600 евро.

 
 
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Вслед за недавно обновленными гибридными версиями Porsche Panamera запас хода на электротяге был увеличен и для «подзаряжаемых» гибридов Cayenne.
 
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