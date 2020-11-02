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Линейку легкобронированных автомобилей представили в Беларуси - видео
02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. ГВТУП "Белспецвнештехника" представила семейство легкобронированных автомобилей для выполнения конкретных задач на основе универсальной платформы ASILAK SHTS, такая информация размещена на сайте
Все автомобили легко бронированы и имеют единое базовое шасси с силовой установкой, трансмиссией, подвеской, двигателем, отделением управления и устройством для установки функциональных модулей, предназначенных для решения конкретных задач.
Например, ASILAK АРС-6 должен выполнять разведывательные функции. ASILAK АРС-10 создан для безопасной перевозки личного состава, ASILAK АSV – для специальных задач. ASILAK CARGO используется для перевозки грузов. ASILAK AMEV предназначен для обеспечения первой медицинской помощи и эвакуации личного состава.
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Линейку легкобронированных автомобилей представили в Беларуси
Модули у авто могут заменяться в полевых условиях силами экипажа.
Автомобили ASILAK защищают экипаж от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в лоб или сбоку. Также машины имеют двойное противоминное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2. Кабинный модуль выдерживает попадание пуль калибра 7,62 миллиметров.
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Во всех автомобилях предусмотрена возможность быстрой замены модулей в полевых условиях силами экипажа.
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