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Президент Беларуси не хочет принимать священников из Польши

02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. В Беларуси надо более интенсивно готовить своих католических священнослужителей сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В августе белорусские пограничники не пустили в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого заподозрили в наличии двойного гражданства. Министерство внутренних дел в отношении глава белорусского костела проводит проверку.

В Ватикане обеспокоены запретом иерарху возвращаться в Беларусь, поэтому прикладывают максимальные усилия, чтобы нынешняя ситуация была исправлена. Святой престол надеется, что "проблема будет решена".

Папе Римскому обозначили тему

"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях", - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, прежнему и нынешнему Папе Римскому "он обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально".

Белорусский лидер видит необходимость в том, чтобы активно проводить подготовку католических священников в Беларуси, потому что этот вопрос поднимался еще в бытность Папой Римским Бенедикта XVI.

"Мы будем на этом настаивать", - обратил особое внимание он.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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