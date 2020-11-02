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Президент Беларуси не хочет принимать священников из Польши
02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. В Беларуси надо более интенсивно готовить своих католических священнослужителей сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином.
© Sputnik / Виктор Толочко
В августе белорусские пограничники
В Ватикане
Папе Римскому обозначили тему
"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях", - цитирует Александра Лукашенко
По словам главы государства, прежнему и нынешнему Папе Римскому "он обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально".
Белорусский лидер видит необходимость в том, чтобы активно проводить подготовку католических священников в Беларуси, потому что этот вопрос поднимался еще в бытность Папой Римским Бенедикта XVI.
"Мы будем на этом настаивать", - обратил особое внимание он.
Последует
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