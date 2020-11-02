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Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на 3 ноября
02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на вторник из-за тумана, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
В последние несколько дней синоптики объявляют штормовое предупреждение из-за тумана. Вторник не стал исключением.
© REUTERS / RUSSELL CHEYNE
"3 ноября в отдельных районах республики ожидается туман", – предостерегли они.
В целом во вторник погоду в Беларуси в основном будет определять теряющий активность фронтальный раздел. Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается южный слабый до умеренного ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+7°С, при прояснениях местами похолодает до 0..-2°С, днем потеплеет до +7..+13°С. При этом в западных районах ночью будет +8..+10°С, днем столбик термометра поднимется до +14..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, в течение дня будет расти.
В Минске во вторник ожидается сплошная облачность, в течение дня пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться в районе +4..+6°С, днем воздух прогреется до +6..+8°С.
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По данным синоптиков, во вторник местами по республике ожидается туман, из-за которого может существенно снизиться видимость на дорогах.
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