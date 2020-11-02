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Новая беременность? Меган Маркл нашла повод не приезжать к королеве
02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Странное поведение принца Гарри и его супруги Меган Маркл спровоцировало новые слухи: поклонники заподозрили очередную беременность мятежной экс-актрисы.
© AP / OLI SCARFF
Кажется, что герцоги Сассекские не горят желанием приезжать на Рождество к бабушке. Изначально пара собиралась
В сети обсуждают загадочное поведение Маркл: поклонники решили, что герцогиня не хочет прилетать на праздники к Елизавете II по действительно уважительной причине - второй беременности.
Масла в огонь подлила свежая публикация издания Star под скандальным заголовком "Меган на шестом месяце беременности" и откровениями якобы приближенного к паре инсайдера.
Исходя из текста, Маркл все реже появляется на публике и надевает только свободные наряды, а принц Гарри заготавливает радостную речь для бабушки и дедушки.
Правда или миф - покажет время, которое понадобилось принцу Уильяму, чтобы сообщить о том, что он
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Мятежная герцогиня всеми силами пытается избежать встречи с королевской семьей: фанаты заподозрили, что супруга принца ожидает второго малыша.
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