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Шапко: в Беларуси появится новое профсоюзное объединение "Движение Родина"
02.11.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Учредительное собрание республиканского патриотического общественного объединения "Движение Родина" состоялось в Минске накануне. Его лидер Петр Шапко в комментарии для радио Sputnik рассказал о ближайших планах этого объединения и об отношении к союзу Беларуси и России.
© Sputnik / Павел Вур
"Сейчас у нас планы – подача на регистрацию республиканского общественного объединения. И дальше мы начнем уже интенсивно собирать необходимое количество людей, чтобы в дальнейшем перевести это общественное объединение в партию", – отметил собеседник Sputnik.
По его словам, инициаторы "Движения Родина" хотели бы видеть Беларусь как "образцовое русское государство" с точки зрения культуры, где человек является правдоискателем, для которого очень важна справедливость. И они видят национальную идею для Беларуси в том, чтобы запустить такие процессы. Что касается неизбежных сравнений с республиканским общественным объединением "Белая Русь", то Шапко это не смущает. На самом деле отличий хватает, отмечает он.
"Во-первых, ядро нашего движения – это общественники, активные люди, которые не связаны с государством, но на протяжении долгого времени проявляли себя как настоящие патриоты. Второе отличие – мы не аффилированы с государством, соответственно, у нас независимые взгляды. Мы не только поддерживаем существующий порядок вещей, но и имеем претензии, поэтому можем критиковать и добиваться улучшения ситуации", - отметил Шапко.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко
Комментарий лидера профсоюзного объединения "Движение Родина" Петра Шапко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О целях и задачах нового объединения и отличиях от "Белой Руси" рассказал его лидер Петр Шапко.
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