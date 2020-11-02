Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шапко: в Беларуси появится профсоюзное объединение "Движение Родина"

Учредительное собрание республиканского патриотического общественного объединения "Движение Родина" состоялось в Минске накануне. Его лидер Петр Шапко в комментарии для радио Sputnik рассказал о ближайших планах этого объединения и об отношении к союзу Беларуси и России.

"Сейчас у нас планы – подача на регистрацию республиканского общественного объединения. И дальше мы начнем уже интенсивно собирать необходимое количество людей, чтобы в дальнейшем перевести это общественное объединение в партию", – отметил собеседник Sputnik.

По его словам, инициаторы "Движения Родина" хотели бы видеть Беларусь как "образцовое русское государство" с точки зрения культуры, где человек является правдоискателем, для которого очень важна справедливость. И они видят национальную идею для Беларуси в том, чтобы запустить такие процессы. Что касается неизбежных сравнений с республиканским общественным объединением "Белая Русь", то Шапко это не смущает. На самом деле отличий хватает, отмечает он.

"Во-первых, ядро нашего движения – это общественники, активные люди, которые не связаны с государством, но на протяжении долгого времени проявляли себя как настоящие патриоты. Второе отличие – мы не аффилированы с государством, соответственно, у нас независимые взгляды. Мы не только поддерживаем существующий порядок вещей, но и имеем претензии, поэтому можем критиковать и добиваться улучшения ситуации", - отметил Шапко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны поручил соответствующим ведомствам провести перерегистрацию существующих политических партий. Ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси. Впоследствии стало известно о создании и других новых партий, в том числе и сторонников интеграции Беларуси с РФ.

Комментарий лидера профсоюзного объединения "Движение Родина" Петра Шапко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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