Последний шанс для беларуских силовиков: все, кто до 8 ноября не уволятся, пойдут под суд

Источник материала: KYKY

IT-бизнесмен Ярослав Лихачевский, который занял место Микиты Микадо в благотворительном фонде BySol, объявил силовикам ультиматум: либо помощь и новое трудоустройство, либо суд. Об этом Ярослав заявил на своей странице в фейсбук, цитируем.

«Благотворительный фонд BySol начал свою работу ровно два с половиной месяца назад. Одной из главных целей фонда было оказание помощи силовикам Беларуси, перешедшим на сторону народа. Вместе с инициативой Микиты Микадо ProtectBelarus мы обработали сотни заявок представителей силовых структур. В настоящий момент финансовая и иные виды помощи оказаны более чем 300 бывшим сотрудникам.

Среди силовиков, которые перешли на сторону народа, есть сотрудники МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, военнослужащие, представители иных ведомств. Они не пожелали нарушать присягу на верность своему народу и, несмотря на репрессии и угрозы, отказались исполнять незаконные и преступные приказы, принимать участие в насилии по отношению к своим согражданам, перешли на их сторону. Такие люди в свободной и процветающей Беларуси будущего станут основой силовых структур. Это настоящие герои и ими гордится вся страна.

Тем не менее, времени для принятия решения было более чем достаточно. Те, кто остается в рядах правоохранительных ведомств сегодня, продолжают принимают участие фактически в геноциде собственного народа. Некоторые предпочли отсидеться в стороне, думая, что при новой власти всех не уволишь. Либо задавая себе вопрос: «А куда я пойду, кому я нужен на гражданке, у меня кредит, жена в декрете, маленькие дети, контракт?». Но все это скоро станет неважным. Перемены произойдут все равно, и как раньше уже не будет никогда. Настроения народа не поменяются, произошеднее не забудут и не простят. А Лукашенко – отыгранная карта как для востока, так и для запада. Никто не поможет ему удержаться у власти.

По ночам вас продолжает мучить совесть. Уже давно пора определиться, на чьей вы стороне. Вчера вы согласились стрелять по мирным протестующим резиновыми пулями, травить их газом, забрасывать светошумовыми гранатами, избивать, пытать и насиловать. Завтра вас заставят применить огнестрельное оружие и потом пути назад уже не будет. Вас всех хотят запятнать кровью, чтобы безвозвратно связать с нелегитимной властью. Преступления против человечества сроков давности не имеют. Вам придется ответить за совершенное, где бы вы не находились. Гражданин Лукашенко сбежит или сядет. Какое будущее ждет вас и вашу семью? Вы останетесь крайними в сложившейся ситуации.

Тем не менее, мы не перестаем верить, что в силовых структурах остается много порядочных и честных людей. У тех, кто не запятнал свой мундир преступлениями, остался последний шанс. Новой Беларуси нужны профессионалы и мы приглашаем вас составить элиту будущих силовиков.

В связи с тем, что насилие со стороны отдельных групп сотрудников силовых ведомств продолжается, мы объявляем крайний срок по подаче на финансовую помощь – 08.11.2020.

Напоминаем, что для получения помощи необходимо зайти по ссылке , где:

прислать на бот фото рапорта об увольнении;

видео, где вы называете ФИО, должность, место службы и то, что на данный момент приняли решение уволиться из силовых структур.

Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется, она не будет использоваться без вашего согласия.

Фонд продолжит работу по другим направлениям деятельности. Результат работы за 2,5 месяца: силовиками, перешедшими на сторону народа, создается новая инициатива By_Pol – Фонд Солидарности Силовиков. Задачи инициативы – разработка положений по реформированию правоохранительных органов, в том числе, создание профсоюза силовых ведомств. Сбор доказательств по совершенным преступлениям в отношении мирно протестующих беларуских граждан: по фактам убийств, пыток, незаконного задержания, повреждения и изъятия имущества, и установлении лиц, их совершивших. А также оказание помощи бывшим силовикам, готовым присоединиться к указанной инициативе.

Начиная с 9 ноября, силовикам, готовым на деле доказать свою верность беларускому народу, нужно обращаться к своим коллегам в By_Pol. На защищенную почту – ByPol@protonmail.com и в телеграмм @OSB_By_Pol.

Жыве Беларусь!»

Фото обложки: TUT.by