Лукашенко: приглашение Папы Римского в Беларусь должно быть от Православной церкви

Источник материала: АФН

Александр Лукашенко сегодня заявил, что приглашение Папе Римскому посетить с визитом Беларусь должной быть от него и Православной церкви.

"Очень много разговоров по поводу визита Папы Римского: приглашение и так далее. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать. Папа Римский - руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и Православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем", - сказал Лукашенко.

"Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет Папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы… Естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, - это факт. Но подставлять Папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш Патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем. Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол. Поэтому не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо", - пояснил пенсионер.

По его словам, он не хочет "очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства", утверждая, что обсуждал этот вопрос с Папой Римским, и глава Католической церкви отнесся к нему с пониманием.

Когда надо объяснить, почему Папа Римский отказывается ехать в Беларусь, и одна из главных причин - сам Лукашенко.