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Лукашенко о Кондрусевиче: Никому не позволено разрушать нашу страну

02.11.2020 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня назвал причину, по которой власти Беларуси отказались впустить в страну главу белорусской католической церкви митрополита Тадеуша Кондрусевича

«Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность… Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», заявил Лукашенко.

Лукашенко в этой связи посетовал на то, что в стране не хватает правильных католических священников.

"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому, и прежнему, и нынешнему, обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально ", - заявил Александр Лукашенко.

«… Надо более интенсивно готовить своих католических священнослужителей. Мы будем на этом настаивать", - добавил Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня назвал причину, по которой власти Беларуси отказались впустить в страну главу белорусской католической церкви митрополита Тадеуша...
 
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