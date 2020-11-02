Белорусские стоматологи призвали граждан отказаться от частных клиник

Источник материала: АФН

Белорусские стоматологи призвали граждан отказаться от услуг частных медицинских центров, принадлежащих ректору медуниверситета С.Рубниковичу и членам его семьи.

«…Мы призываем граждан Республики Беларусь отказаться от услуг частных медицинских центров, принадлежащих Рубниковичу и его семье: "Профи-дент","Доктор Профи", - говорится в открытом письме белорусских стоматологов.

Кроме того, подписанты письма призвали своих коллег отказаться от работы в указанных центрах.

«Мы призываем врачей-стоматологов данных центров подумать о том, действительно ли стоит работать на того, кто без зазрения совести готов выполнять преступные приказы нелегитимной власти», - отмечается в письме.

Еще одним ответом властям, по мнению зубных врачей, являются выход из Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, отказ от участия в проводимых им мероприятиях и от подписки на журнал "Стоматолог".

«Мы призываем мировое медицинское сообщество ограничить все контакты с руководством БГМУ и лично ректором Рубниковичем С.П., ответственным за проведение репрессий в ВУЗе», - сказано в письме.

На момент подготовки статьи подписи под письмом поставили уже 135 стоматологов страны.