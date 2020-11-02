ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое журналистов стали подозреваемыми по делу о "массовых беспорядках"

02.11.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси трое журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".

Трое журналистов стали подозреваемыми по делу о "массовых беспорядках"
Это - Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает euroradio.fm

Их задержали 1 ноября в Минске на марше против террора. 2 ноября неожиданно стало известно, что они являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" (арт . 342 УК). Другие подробности пока неизвестны.

Известно, что Солтана привезли в Октябрьский РУВД избитым. Школьник, которого выпустили оттуда, рассказал, что журналиста "били при задержании, били в автозаке, потом били камерой по голове, камеру разбили".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси трое журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".
 
Новости дня
Новости разные
 
На участке трассы М6 понижен скоростной режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика