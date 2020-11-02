







Лукашенко высказался о митрополите Тадеуше Кондрусевиче, которого без объяснения причин уже третий месяц не пускают в Беларусь





заявил Лукашенко. "Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность. <…> Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", -Лукашенко.



