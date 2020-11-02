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No comments: Лукашенко заявил, что Кондрусевич ездил в Польшу "получать консультации, как разрушать нашу страну"

02.11.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко обвинил католического иерарха... ну, если не в "свржении власти", то как минимум "в организации массовых беспорядков"



Лукашенко высказался о митрополите Тадеуше Кондрусевиче, которого без объяснения причин уже третий месяц не пускают в Беларусь

"Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность. <…> Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", - заявил Лукашенко.
 
 
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Лукашенко обвинил католического иерарха... ну, если не в "свржении власти", то как минимум "в организации массовых беспорядков"
 
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