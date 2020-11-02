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"Черный понедельник": новая попытка. До рекорда доллару не хватило полкопейки
Источник материала: Партизан
Жаркий ноябрь начинается — доллар подскочил выше максимума за два месяца, а евро до максимума за два месяца не хватило недели. Стоимость корзины валют снизилась на 0,10%.
Курс доллара в понедельник подскочил на 0,0227 BYN до 2,6579 BYN/USD. Американец дорожает уже шесть торгов подряд, укрепившись на 0,1180 BYN.
Напомним, что 29 августа официальный курс доллара достиг исторического максимума. Тогда согласно решению Нацбанка Беларуси 1 доллар был оценен в 2,6631 BYN. Сегодня до нового рекорда доллару не хватило всего 0,0052 BYN.
Курс евро вырос на 0,0162 BYN до 3,0940 BYN/EUR. Это максимум за 53 дня.
Курс российского рубля рухнул на 0,0302 BYN до 3,2988 BYN/100 RUB. Это минимум почти за две недели. Ещё полкопейки снижения и сотня российских рублей оказалась бы на минимуме за полгода.
Итоги недели 26—30 октября на валютном рынке Беларуси
На предыдущей неделе белорусский рубль девальвировался ко всем валютам:
доллар +0,0953 BYN (+3,75%);
евро +0,0749 BYN (+2,49%);
российский рубль +0,0078 BYN (+0,23%);
валютная корзина +1,73%.
Итоги октября 2020 на рынке РБ
В октябре белорусский рубль незначительно подешевел к евро и доллару, укрепившись к российскому рублю:
доллар +0,0116 BYN (+0,44%);
евро +0,0051 BYN (+0,17%);
российский рубль −0,0053 BYN (−0,16%);
валютная корзина +0,07%.
Центробанк России
Банк России установил официальный курс доллара на завтра сразу на 1,24 рубля выше предыдущего значения на уровне 80,5749 российских рублей. Выше официальный курс доллара не поднимался более 7 месяцев с 24 марта 2020 года.
Аналогичный курс евро подскочил на 1,13 рубля до 93,7570 RUB/EUR — это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд (93,0237 RUB/EUR) продержался чуть более месяца.
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Жаркий ноябрь начинается — доллар подскочил выше максимума за два месяца, а евро до максимума за два месяца не хватило недели. Стоимость корзины валют снизилась на...
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