"Президенты приходят и уходят, а народ остается": студенты 15 вузов выпустили совместное заявление

Мы, небезразличные студенты и студентки Беларуси, представленные стачкомами и инициативными группами, обращаемся к ректорам наших Альма-Матер:





Репрессии в отношении студенчества, преподавателей и сотрудников университетов и институтов — недопустимы. Также, как и недопустимы любые ультиматумы, основанные на условиях прекращения акций.





Высказывание своей позиции путём участия в манифестациях и акциях — наше конституционное право. Ни один человек не должен наказываться и преследоваться за инакомыслие.





В связи с этим, мы призываем:





1) Немедленно остановить преследование студенчества по политическим мотивам: отменить все данные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.





2) Восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов и студенток, преподавателей и сотрудников, отменив соответствующие приказы.





Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остаётся.





Заявление подписали представители 15 вузов: : БГУ, МГЛУ, БГУИР, БГТУ, БГПУ, БГЭУ, БНТУ, БГУКИ, БГМУ, АУпПРБ, ГрГУ, БарГУ, БГУФК, БГАИ, ВГТУ.



