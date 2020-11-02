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"Президенты приходят и уходят, а народ остается": студенты 15 вузов выпустили совместное заявление

02.11.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студенты сразу 15 беларуских вузов выпустили совместное заявление, осуждеющее насилие. Об этом сообщает Студенцкая ініцыятыўная група.

Мы, небезразличные студенты и студентки Беларуси, представленные стачкомами и инициативными группами, обращаемся к ректорам наших Альма-Матер:

Репрессии в отношении студенчества, преподавателей и сотрудников университетов и институтов — недопустимы. Также, как и недопустимы любые ультиматумы, основанные на условиях прекращения акций.

Высказывание своей позиции путём участия в манифестациях и акциях — наше конституционное право. Ни один человек не должен наказываться и преследоваться за инакомыслие.

В связи с этим, мы призываем:

1) Немедленно остановить преследование студенчества по политическим мотивам: отменить все данные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.

2) Восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов и студенток, преподавателей и сотрудников, отменив соответствующие приказы.

Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остаётся.

Заявление подписали представители 15 вузов: : БГУ, МГЛУ, БГУИР, БГТУ, БГПУ, БГЭУ, БНТУ, БГУКИ, БГМУ, АУпПРБ, ГрГУ, БарГУ, БГУФК, БГАИ, ВГТУ.
 
 
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Студенты сразу 15 беларуских вузов выпустили совместное заявление, осуждеющее насилие. Об этом сообщает Студенцкая ініцыятыўная група.
 
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