Жену Войтюшкевича оштрафовали. Но будет еще один суд

Супругу музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галину Казимировскую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).





В этот понедельник, 2 ноября, ее признали виновной в том, что она участвовала в митинге. Судили ее по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".





kp.by "Будет еще второй суд по той же статье. Надеюсь, что ей назначат еще один штраф и выпустят", - цитирует Войтюшкевича





Галина до сих пор находится под стражей. Напомним, ее задержали еще перед выходными. Она руководит хором Concordia. С Войтюшкевичем они воспитывают несовершеннолетних детей.