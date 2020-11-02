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На троих журналистов «Белсата» завели уголовку по массовым беспорядкам

02.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудничающие с телеканалом «Белсат» журналисты Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский признаны подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках по статье 342 УК. Об этом сообщает «Белсат» в своем телеграм-канале.

На троих журналистов «Белсата» завели уголовку по массовым беспорядкам
Дмитрий Кравчук, один из задержанных журналистов

Журналисты были задержаны 1 ноября, когда освещали проходивший в Минске Марш против террора, передает БелаПАН.

Максимальное наказание по статье 342 УК — лишение свободы до трех лет.

 
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Сотрудничающие с телеканалом «Белсат» журналисты Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский признаны подозреваемыми по уголовному делу о...
 
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