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Лукашенко: Кондрусевич ездил в Польшу за консультациями, как развалить Беларусь

02.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 2 ноября на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси высказал свое отношение к религиозной жизни страны в контексте политического кризиса, а также сделал недвусмысленное послание представителям белорусских конфессий, «нацеленнм на разрушение государства».

В беседе с митрополитом Лукашенко сделал послание религиозным общинам Беларуси: «Нам удалось сохранить это равновесие и баланс (конфессиональный) при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но (хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие)».

«Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность».

Ситуация с главой католической церкви Тадеушем Кондрусевичем

Вскоре после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. 15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без разъяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Через две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, так как милиция объявила его паспорт недействительным.

Решать проблему возвращения белорусского иерарха на родину в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер. Однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Кондрусевич, уроженец Беларуси, на момент развала Советского Союза служил в России, соответственно получил российское гражданство. Вскоре после назначения на Минско-Могилевскую кафедру в 2007 году католический иерарх отказался от российского гражданства в пользу белорусского.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая расположена примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко 2 ноября на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси высказал свое отношение к религиозной...
 
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