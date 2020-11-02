Музыка дома без проводов: какие есть варианты и сколько они стоят

Источник материала: Onliner Мы не будем учить вас слушать музыку, а лишь сделаем небольшой обзор вариантов того, как воспроизводить ее без проводов. Bluetooth тут не в счет. Речь пойдет о более дорогих аудиоустройствах, заточенных на домашнее использование и снабженных мощным сетевым функционалом. Их главная фишка — в поддержке Wi-Fi, который открывает новые способы прослушивания.

В чем соль?

Музыкальные стриминговые сервисы породили Wi-Fi-акустику , ведь где-то надо слушать треки напрямую из интернета. Если у вас есть любимый сервис потокового аудио, который вы давно слушаете через наушники на компьютере или смартфоне, то вы знаете, что нет иной возможности транслировать звук с устройства на колонки, кроме как через Bluetooth (провода мы сейчас не рассматриваем). То есть сначала вы получаете из интернета аудиопоток на телефон, а потом отправляете его на акустику. А если хочется без Bluetooth? Тогда вам понадобится аудиосистема с поддержкой Wi-Fi или Ethernet.





Wi-Fi давно научились использовать в аудиоустройствах. Вы можете расставить несколько колонок по комнатам, чтобы они играли одну музыку на вашей вечеринке или разные треки для каждого помещения. Вы можете подключить телевизор к звуковой панели (саундбару) и поставить сзади себя две небольшие колонки, создав таким образом свой домашний кинотеатр с настоящим звуком 5.1. И все это занимает очень мало места, управляется просто через смартфон и не требует проводов, кроме питания. Согласитесь, звучит привлекательно удобно.

А как вы чаще всего слушаете музыку дома?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или По Bluetooth (любая акустика) По Wi-Fi (любая акустика) В наушниках На телевизоре На смартфоне На компьютере «Алиса» мне сама играет Голосовать

Стремление к минимализму в дизайне квартир выдвигает определенные требования и к домашней акустике. Нельзя сказать, что люди отказываются от традиционных напольных или полочных систем, но они все больше предпочитают устройства с качественным звуком, способные заполнить всю комнату или квартиру любимой музыкой и при этом не занимающие так много места, как традиционная акустика. К тому же такие устройства почти не требуют настройки или прокладки кабелей: распаковал, включил, настроил через смартфон — и готово.

По форме Wi-Fi-аудиосистемы чаще всего представляют собой неприметные продолговатые цилиндры или кубы с дорогим тканевым покрытием и минималистичной сенсорной панелью. Но есть и причудливые вещи, например колонка в форме колеса .





Как это работает?

При использовании Bluetooth ваш источник звука должен находиться в районе 10—15 метров от акустики, а в случае наших бетонно-кирпичных квартир — и того меньше. Wi-Fi-колонки, в свою очередь, берут треки непосредственно с серверов музыкального сервиса в интернете — вы лишь указываете в мобильном приложении, какую песню или плей-лист им оттуда брать. Следовательно, вы свободно перемещаетесь по дому, телефон может разрядиться, а музыка все равно будет играть.





Передавать контент можно из двух источников: из интернета и из вашей библиотеки на компьютере или смартфоне. Судя по активному росту сервисов потокового аудио, все меньше людей предпочитает скачивать и хранить треки на своих устройствах. Музыкальные сервисы в этом плане сильно облегчают жизнь. Самые популярные в наших краях (вроде Spotify и «Яндекс.Музыки») по платной подписке предлагают треки нормального качества. Музыку же в несжатых форматах в максимальном качестве и с таким же способом воспроизведения можно найти в сервисах наподобие Tidal, только вот подписка на него стоит неприятно много — $20 в месяц.





А как отправлять аудио оттуда на Wi-Fi колонку? У любого бренда есть свое фирменное приложение — это главный инструмент для ее использования. Приложения доступны на Android и iOS. Там вы можете выбрать для воспроизведения музыкальный сервис, интернет-радиостанцию или аудиофайлы на смартфоне или компьютере. Также можно управлять аудиоустройствами, расставленными в разных комнатах, вплоть до точечной регулировки громкости. Большая проблема тут в том, что приложения конкретного бренда управляют только своей акустикой.





Но есть и другой способ — универсальные стриминговые технологии: AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Они делают все то, что описано выше, только без жесткой привязки к производителю. Поэтому на кухне и в зале у вас могут стоять колонки от разных брендов, но музыка будет играть одна и та же (кроме Spotify Connect). При этом AirPlay доступна только на смартфонах и компьютерах Apple, Chromecast же — на всех Android-смартфонах и с небольшими ограничениями на девайсах от Apple. Обе технологии поддерживаются всеми популярными музыкальными сервисами. Большинство брендов совместимы с AirPlay ( полный список ) и Spotify Connect ( полный список ).





Одна из фишек AirPlay и Chromecast заключается в создании мультирума. Косвенно об этом уже говорилось выше. Расставленные по разных комнатам колонки от разных брендов, совместимые с этими технологиями, можно объединять в одном приложении для синхронного воспроизведения музыки во всех комнатах. Там же создаются сценарии взаимодействия с другими устройствами умного дома. Все происходит в пару кликов и интуитивно понятно.

Умные колонки

Отдельная категория в мире беспроводного звука — колонки со встроенными голосовыми помощниками. Они могут быть центральным элементом всего умного дома и управлять не только лампочками и кондиционером, но и аудиосистемой. Вы можете попросить, например, «Алису» включить джаз в спальне, рок-н-ролл в зале или шансон во всех комнатах сразу. По просьбе пользователя найдутся любые треки или плей-листы. Многие уже успели оценить эти функции в своих «Яндекс.Станциях» . К слову, большая версия превратит вашу существующую акустику дома в умную с помощью проводного подключения. В случае же синхронизации по Wi-Fi надо смотреть на совместимые бренды в приложении «Яндекса». Если «Яндекс» не по душе, то можно выбрать другую умную колонку с «Алисой» . Сравнение возможностей таких аудиосистем лучше рассмотреть в отдельном материале.





Какие существуют виды?

По своей форме домашняя акустика с поддержкой Wi-Fi бывает нескольких видов. Прежде всего это небольшие колоночки с полочным размещением. Пока это самый популярный вид, потому что они занимают мало места и стоят недорого (относительно аналогов). Вот, например, лишь некоторые .





Саундбары вообще не новое явление для белорусов. Большинство, правда, все еще предпочитают традиционную акустику, подключенную к аналоговому выходу телевизора, или вообще обходится без нее. Тем не менее звуковая панель — интересное решение для тех, кому не хватает или не нравится звук телевизора. Саундбары занимают очень мало места и для своего подключения к ТВ требуют только одного кабеля. Некоторые модели снабжены входными разъемами HDMI для подключения разных проигрывателей или игровых приставок.





Современные саундбары также снабжены модулями Wi-Fi для передачи аудио в высоком качестве со стриминговых сервисов или из вашей библиотеки, то есть делают они ровно то же, что и колонки. Но в данном контексте интересна другая функция: благодаря синхронизации их с саундбаром можно создавать беспроводные домашние кинотеатры.

Все это, конечно, очень красиво в теории. Но как все работает на самом деле? Какую аудиосистему в таком случае необходимо взять домой? И сколько это будет стоить?

Проверили Wi-Fi-акустику на деле

В салоне Hi-Fi-звука в Минске в нашем распоряжении оказались две Yamaha MusicCast 20 , одна Denon HEOS 1 HS2 и саундбар Yamaha MusicCast Bar 400 в комплекте с беспроводным сабвуфером.























Все началось с мобильного приложения Yamaha MusicCast. Одноименная технология объединяет много устройств от этой компании. Свой звук вы сможете выстроить как на отдельно взятых колонках, так и на совместимых ресиверах и сабвуферах. По факту приложение Yamaha MusicCast — это настоящий комбайн с массой настроек и возможностей. Управление устройствами происходило в пару кликов. Две MusicCast 20 легко соединились в стереопару. Звучание их от этого существенно улучшилось: все-таки стерео позволяет музыке раскрываться по-другому. Громкости одной хватало, чтобы заполнить чистым звуком все помещение. В мобильном приложении можно регулировать громкость MusicCast 20 отдельно и всей системы в целом. Мультирум настраивается интуитивно, ведь в приложении на стартовом экране уже есть деление на разные комнаты. Все это можно редактировать в зависимости от индивидуальных условий расстановки акустики.

Музыкальные сервисы доступны в виде удобных плиточек. При этом Spotify переключается на свое приложение, а Tidal запускается в отвратительном виде внутри приложения Yamaha. Сами же колонки для своих размеров и цены звучат отлично.

Проверили на практике одну из фишек современных саундбаров — объемный звук без проводов. Саундбар Yamaha синхронизировался со своим сабвуфером мгновенно. В приложении они быстро связались с установленными позади колонками MusicCast в одну группу. Был запущен фильм с многоканальным аудиопотоком, который раскладывался на установленную акустику, создавая очень четкое ощущение окружающего звука, грамотно расставленного со всех сторон, как в кинотеатре: какое-то шуршание сбоку, разговоры спереди, а вертолет, пролетая вокруг комнаты, взрывался где-то сзади.



Yamaha MusicCast Bar 400

Yamaha MusicCast Bar 400

Yamaha MusicCast Bar 400

Yamaha MusicCast Bar 400

Yamaha MusicCast Bar 400

Разъемы саундбара Yamaha

Комплектный беспроводной сабвуфер

Сабвуфер вид сзади

Готовая к работе сборка из саундбара, сабвуфера и двух тыловых колонок

Продукция Yamaha тут стала хорошим примером, потому что мы смогли проверить почти все функции. А по факту аналогичные устройства есть у многих брендов: Denon, Bose, Sonos, Bang & Olufsen, Klipsch, Marshall и прочих. Ресиверы и усилители многих производителей Hi-Fi-акустики уже обзавелись сетевыми функциями и поддерживают AirPlay 2, все музыкальные сервисы и, конечно же, мультирум. Остается добавить лишь пару колонок — и вы получаете звук очень высокого качества с удобным управлением на смартфоне. Важно помнить, что беспроводная синхронизация аудиоустройств для объемного звука возможна только для устройств от одного бренда.

В настоящее время решения от Yamaha — самые доступные по цене. MusicCast 20 стоит 700 рублей , а саундбар — 1345 рублей . Для отдельно взятых продуктов с сетевыми функциями и с отличным звуком это неплохо. Но вот с точки зрения создания мультирума пара MusicCast 20 обойдется уже в 1400 рублей, а если добавить еще и саундбар, получится 2745 рублей. Стоит ли этих денег домашний кинотеатр — даже беспроводной? По факту же не каждая звуковая панель без сабвуфера и сателлитов может дать настоящий объемный звук, как бы ни распинались маркетологи в рекламе. Но собрать кинотеатр дома без проводов все равно выходит очень дорого.

Есть ли «проводной аналог» с сетевым функционалом? Да, и мы проверили такой вариант на деле: к AV-ресиверу Yamaha подключили Magnat Tempus 77 в шикарном темно-коричневом цвете.



Ресивер Yamaha R-N602 (серебристый) справа

Коричневые колонки Magnat и серебристый ресивер Yamaha

Ресивер обладает всем современным функционалом и поддержкой MusicCast, поэтому его можно использовать в фирменном мультируме. Устройство оснащено множеством входов и выходов, есть встроенный фонокорректор для подключения проигрывателей винила. Ресивер поддерживает любые несжатые форматы звука, включая DSD и, разумеется, может воспроизвести музыку с любого потокового музыкального сервиса. Встроенный двухканальный усилитель легко раскачал большие колонки Magnat. Полученный звук поражает своей детальностью и объемом. Привычные песни с привычных источников звучали совсем по-другому. Невероятные впечатления! Но какой ценой? Ресивер R-N602 обойдется вам в 1400 рублей, но можно взять устройство и попроще, и подешевле. А Magnat Tempus 77 стоят 1235 рублей. Итого за проводной Hi-Fi-звук с поддержкой потокового аудио и множеством функций ресивера придется выложить 2635 рублей.

Разумеется, некорректно сравнивать маленькие колоночки Yamaha с Hi-Fi-акустикой Magnat и дорогим ресивером. Поэтому для чистоты эксперимента мы взяли схожую по цене Blue Aura WS90t . Это беспроводная акустика, но, к сожалению, без встроенного Wi-Fi. «Беспроводность» тут достигается за счет приемника и передатчика. История это скорее для тех, кто хранит свою библиотеку на компьютере и хочет транслировать ее с максимальным качеством без потерь и без проводов. Кроме того, можно включить Spotify на компьютере и передавать звук на Blue Aura, а смартфон в таком случае будет дистанционным пультом. Передатчик также можно присоединить к цифровому выходу источника звука — телевизору или проигрывателю. По качеству звука Blue Aura уступили Magnat в широте сцены и ее детальности.







Таким образом, рассмотренная нами беспроводная Hi-Fi-акустика обойдется в большую сумму. Очевидно, что можно подобрать варианты и существенно дешевле. Например, стереоресивер Yamaha R-N303 мощностью 140 Вт на канал, поддержкой потокового аудио и AirPlay в связке недорогими «полочниками» Magnat Monitor Supreme 202 или Q Acoustics 3020i — цена такого комплекта составит 1298 и 1662 рубля соответственно.





Если говорить о домашних кинотеатрах, то здесь есть масса вариантов, однако все они требуют прокладки проводов по вашей квартире. Если предусмотреть это на стадии ремонта или найти удобные способы, то проводная акустика может удивить своим качеством. Использование же в качестве центрального звена сетевого ресивера даст вам необходимый доступ к музыкальным сервисам и мультируму. Таким образом можно оснастить основную комнату качественной проводной системой с сетевым функционалом, а по другим помещениям расставить любые совместимые колонки. Если вы хотите управлять всем мультирумом из одного приложения, то надо учесть это заранее. Во всех аудиоразделах Каталога Onliner мы добавили параметры для поиска товаров с той или иной стриминговой технологией.

Итоговые цены вариантов беспроводной акустики для дома под разный бюджет:

MusicCast 20 700 рублей MusicCast 20 (2 шт.) + MusicCast Bar 400 2745 рублей Yamaha R-N602 + Magnat Tempus 77 2635 рублей Blue Aura WS90t 2557 рублей Yamaha R-N303 + Magnat Monitor Supreme 202 1298 рублей Yamaha R-N303 + Q Acoustics 3020i 1662 рубля

Итоги

Домашние беспроводные колонки сегодня в тренде. Каждый уважающий себя бренд уже имеет в ассортименте активную пару беспроводной акустики. А как это работает на деле? Итоги проверки показали, что одинокой беспроводной колонки будет достаточно для того, чтобы заполнить звуком комнату или даже небольшую квартиру. Это удобный способ создания приятного музыкального фона для работы или отдыха. Правда, настоящее стереозвучание удастся получить только с парой таких устройств — а это уже совсем другие деньги.

Отказавшись от Bluetooth, беспроводной звук дома можно построить с помощью Wi-Fi-аудиосистемы , саундбара , ресивера с сетевыми функциями и парой колонок . Вопрос в бюджете и личных требованиях к звуку.

Еще важно учитывать совместимость устройств между собой. Бренды отгораживаются друг от друга, создавая свои экосистемы, но с помощью AirPlay или Chromecast можно объединять устройства от разных производителей. Вообще, мультирум — это очень здорово и удобно, но очень дорого. Если одна колонка может оправдать свою покупку, то пара уже встанет в серьезную сумму. Тут же найдутся аналоги из мира традиционной акустики по схожей цене или дешевле, но с таким же функционалом или даже лучше. Качество звука при этом может сильно вырасти, что подтвердилось в нашем обзоре.

Если конечно посмотреть на ценники со стороны, в отрыве от предлагаемого функционала, то все выглядит не так приятно. Wi-Fi-акустика пока очень дорогая. В итоге это все надо слушать перед покупкой — идеально правильный выбор можно сделать только так.

Кратко перечислим основные преимущества Wi-Fi-аудиосистем :

Возможность транслировать аудио в высоком качестве.

Воспроизведение музыки из интернета (Spotify, Tidal, «Яндекс.Музыка» и прочие сервисы).

Независимость от телефона (почти).

Возможность проигрывать один трек одновременно на колонках в разных комнатах (мультирум).

Не занимают много места дома.

Некоторые устройства сравнимы с традиционной Hi-Fi-акустикой.

Возможность создавать беспроводной домашний кинотеатр.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Салон Hi-Fi-звука» в Минске.