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Музыка дома без проводов: какие есть варианты и сколько они стоят
Источник материала: Onliner
Мы не будем учить вас слушать музыку, а лишь сделаем небольшой обзор вариантов того, как воспроизводить ее без проводов. Bluetooth тут не в счет. Речь пойдет о более дорогих аудиоустройствах, заточенных на домашнее использование и снабженных мощным сетевым функционалом. Их главная фишка — в поддержке Wi-Fi, который открывает новые способы прослушивания.
В чем соль?
Музыкальные стриминговые сервисы породили
Wi-Fi давно научились использовать в аудиоустройствах. Вы можете расставить несколько колонок по комнатам, чтобы они играли одну музыку на вашей вечеринке или разные треки для каждого помещения. Вы можете подключить телевизор к звуковой панели (саундбару) и поставить сзади себя две небольшие колонки, создав таким образом свой домашний кинотеатр с настоящим звуком 5.1. И все это занимает очень мало места, управляется просто через смартфон и не требует проводов, кроме питания. Согласитесь, звучит привлекательно удобно.
А как вы чаще всего слушаете музыку дома?
Чтобы сделать свой выбор,
Стремление к минимализму в дизайне квартир выдвигает определенные требования и к домашней акустике. Нельзя сказать, что люди отказываются от традиционных напольных или полочных систем, но они все больше предпочитают устройства с качественным звуком, способные заполнить всю комнату или квартиру любимой музыкой и при этом не занимающие так много места, как традиционная акустика. К тому же такие устройства почти не требуют настройки или прокладки кабелей: распаковал, включил, настроил через смартфон — и готово.
По форме Wi-Fi-аудиосистемы чаще всего представляют собой неприметные продолговатые цилиндры или кубы с дорогим тканевым покрытием и минималистичной сенсорной панелью. Но есть и причудливые вещи, например колонка
800 Вт, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, корпус алюминий/ткань
40 Вт, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth
Как это работает?
При использовании Bluetooth ваш источник звука должен находиться в районе 10—15 метров от акустики, а в случае наших бетонно-кирпичных квартир — и того меньше. Wi-Fi-колонки, в свою очередь, берут треки непосредственно с серверов музыкального сервиса в интернете — вы лишь указываете в мобильном приложении, какую песню или плей-лист им оттуда брать. Следовательно, вы свободно перемещаетесь по дому, телефон может разрядиться, а музыка все равно будет играть.
Передавать контент можно из двух источников: из интернета и из вашей библиотеки на компьютере или смартфоне. Судя по активному росту сервисов потокового аудио, все меньше людей предпочитает скачивать и хранить треки на своих устройствах. Музыкальные сервисы в этом плане сильно облегчают жизнь. Самые популярные в наших краях (вроде Spotify и «Яндекс.Музыки») по платной подписке предлагают треки нормального качества. Музыку же в несжатых форматах в максимальном качестве и с таким же способом воспроизведения можно найти в сервисах наподобие Tidal, только вот подписка на него стоит неприятно много — $20 в месяц.
А как отправлять аудио оттуда на Wi-Fi колонку? У любого бренда есть свое фирменное приложение — это главный инструмент для ее использования. Приложения доступны на Android и iOS. Там вы можете выбрать для воспроизведения музыкальный сервис, интернет-радиостанцию или аудиофайлы на смартфоне или компьютере. Также можно управлять аудиоустройствами, расставленными в разных комнатах, вплоть до точечной регулировки громкости. Большая проблема тут в том, что приложения конкретного бренда управляют только своей акустикой.
Но есть и другой способ — универсальные стриминговые технологии: AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Они делают все то, что описано выше, только без жесткой привязки к производителю. Поэтому на кухне и в зале у вас могут стоять колонки от разных брендов, но музыка будет играть одна и та же (кроме Spotify Connect). При этом AirPlay доступна только на смартфонах и компьютерах Apple, Chromecast же — на всех Android-смартфонах и с небольшими ограничениями на девайсах от Apple. Обе технологии поддерживаются всеми популярными музыкальными сервисами. Большинство брендов совместимы с AirPlay (
Одна из фишек AirPlay и Chromecast заключается в создании мультирума. Косвенно об этом уже говорилось выше. Расставленные по разных комнатам колонки от разных брендов, совместимые с этими технологиями, можно объединять в одном приложении для синхронного воспроизведения музыки во всех комнатах. Там же создаются сценарии взаимодействия с другими устройствами умного дома. Все происходит в пару кликов и интуитивно понятно.
Умные колонки
Отдельная категория в мире беспроводного звука — колонки со встроенными голосовыми помощниками. Они могут быть центральным элементом всего умного дома и управлять не только лампочками и кондиционером, но и аудиосистемой. Вы можете попросить, например, «Алису» включить джаз в спальне, рок-н-ролл в зале или шансон во всех комнатах сразу. По просьбе пользователя найдутся любые треки или плей-листы. Многие уже успели оценить эти функции в своих
Какие существуют виды?
По своей форме домашняя акустика с поддержкой Wi-Fi бывает нескольких видов. Прежде всего это небольшие колоночки с полочным размещением. Пока это самый популярный вид, потому что они занимают мало места и стоят недорого (относительно аналогов). Вот, например, лишь
30 Вт, питание: от сети, Audio In, Bluetooth, Wi-Fi, цвет черный
40 Вт, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth
Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Chromecast, Spotify Connect, DLNA, Bluetooth
80 Вт, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, корпус алюминий/ткань
Wi-Fi 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth, корпус алюминий
саундбар 2.0, 28 Вт, частота 50-25000 Гц, Bluetooth, цвет белый/серый
саундбар 5.1, 550 Вт, частота 34-20000 Гц, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
саундбар 2.0, Bluetooth, USB, цвет черный
саундбар, 200 Вт, частота 9-23000 Гц, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, HDMI ARC, HDMIx1, цвет черный
Все это, конечно, очень красиво в теории. Но как все работает на самом деле? Какую аудиосистему в таком случае необходимо взять домой? И сколько это будет стоить?
Проверили Wi-Fi-акустику на деле
В
Все началось с мобильного приложения Yamaha MusicCast. Одноименная технология объединяет много устройств от этой компании. Свой звук вы сможете выстроить как на отдельно взятых колонках, так и на совместимых ресиверах и сабвуферах. По факту приложение Yamaha MusicCast — это настоящий комбайн с массой настроек и возможностей. Управление устройствами происходило в пару кликов. Две MusicCast 20 легко соединились в стереопару. Звучание их от этого существенно улучшилось: все-таки стерео позволяет музыке раскрываться по-другому. Громкости одной хватало, чтобы заполнить чистым звуком все помещение. В мобильном приложении можно регулировать громкость MusicCast 20 отдельно и всей системы в целом. Мультирум настраивается интуитивно, ведь в приложении на стартовом экране уже есть деление на разные комнаты. Все это можно редактировать в зависимости от индивидуальных условий расстановки акустики.
Музыкальные сервисы доступны в виде удобных плиточек. При этом Spotify переключается на свое приложение, а Tidal запускается в отвратительном виде внутри приложения Yamaha. Сами же колонки для своих размеров и цены звучат отлично.
Проверили на практике одну из фишек современных саундбаров — объемный звук без проводов. Саундбар Yamaha синхронизировался со своим сабвуфером мгновенно. В приложении они быстро связались с установленными позади колонками MusicCast в одну группу. Был запущен фильм с многоканальным аудиопотоком, который раскладывался на установленную акустику, создавая очень четкое ощущение окружающего звука, грамотно расставленного со всех сторон, как в кинотеатре: какое-то шуршание сбоку, разговоры спереди, а вертолет, пролетая вокруг комнаты, взрывался где-то сзади.
Yamaha MusicCast Bar 400
Yamaha MusicCast Bar 400
Yamaha MusicCast Bar 400
Yamaha MusicCast Bar 400
Yamaha MusicCast Bar 400
Разъемы саундбара Yamaha
Комплектный беспроводной сабвуфер
Сабвуфер вид сзади
Готовая к работе сборка из саундбара, сабвуфера и двух тыловых колонок
Продукция Yamaha тут стала хорошим примером, потому что мы смогли проверить почти все функции. А по факту аналогичные устройства есть у многих брендов: Denon, Bose, Sonos, Bang & Olufsen, Klipsch, Marshall и прочих.
В настоящее время решения от Yamaha — самые доступные по цене. MusicCast 20 стоит
Есть ли «проводной аналог» с сетевым функционалом? Да, и мы проверили такой вариант на деле: к AV-ресиверу
Ресивер Yamaha R-N602 (серебристый) справа
Коричневые колонки Magnat и серебристый ресивер Yamaha
стереоресивер, 4 канала, 80 Вт/8 Ом, выходы 4.0, КНИ 0.015%, SNR 100 дБ, USB, LAN, BT, Wi-Fi
напольная, 3-полосная, номинальная мощность 175 Вт, общая мощность 320 Вт, чувствительность 92 дБ
Ресивер обладает всем современным функционалом и поддержкой MusicCast, поэтому его можно использовать в фирменном мультируме. Устройство оснащено множеством входов и выходов, есть встроенный фонокорректор для подключения проигрывателей винила. Ресивер поддерживает любые несжатые форматы звука, включая DSD и, разумеется, может воспроизвести музыку с любого потокового музыкального сервиса. Встроенный двухканальный усилитель легко раскачал большие колонки Magnat. Полученный звук поражает своей детальностью и объемом. Привычные песни с привычных источников звучали совсем по-другому. Невероятные впечатления! Но какой ценой? Ресивер
Разумеется, некорректно сравнивать маленькие колоночки Yamaha с Hi-Fi-акустикой Magnat и дорогим ресивером. Поэтому для чистоты эксперимента мы взяли схожую по цене
напольная, 2-полосная, номинальная мощность 45 Вт, беспроводная
Таким образом, рассмотренная нами беспроводная Hi-Fi-акустика обойдется в большую сумму. Очевидно, что можно подобрать варианты и существенно дешевле. Например, стереоресивер
стереоресивер, 2 канала, 140 Вт/8 Ом, выходы 4.0, SNR 100 дБ, LAN, BT, Wi-Fi
полочная, 2-полосная, номинальная мощность 100 Вт, общая мощность 200 Вт, чувствительность 93 дБ
полочная, 2-полосная, чувствительность 88 дБ
Если говорить о домашних кинотеатрах, то здесь есть масса вариантов, однако все они требуют прокладки проводов по вашей квартире. Если предусмотреть это на стадии ремонта или найти удобные способы, то проводная акустика может удивить своим качеством. Использование же в качестве центрального звена сетевого ресивера даст вам необходимый доступ к музыкальным сервисам и мультируму. Таким образом можно оснастить основную комнату качественной проводной системой с сетевым функционалом, а по другим помещениям расставить любые совместимые колонки. Если вы хотите управлять всем мультирумом из одного приложения, то надо учесть это заранее. Во всех аудиоразделах Каталога Onliner мы добавили параметры для поиска товаров с той или иной стриминговой технологией.
Итоговые цены вариантов беспроводной акустики для дома под разный бюджет:
Итоги
Домашние беспроводные колонки сегодня в тренде. Каждый уважающий себя бренд уже имеет в ассортименте активную пару беспроводной акустики. А как это работает на деле? Итоги проверки показали, что одинокой беспроводной колонки будет достаточно для того, чтобы заполнить звуком комнату или даже небольшую квартиру. Это удобный способ создания приятного музыкального фона для работы или отдыха. Правда, настоящее стереозвучание удастся получить только с парой таких устройств — а это уже совсем другие деньги.
Отказавшись от Bluetooth, беспроводной звук дома можно построить с помощью
Еще важно учитывать совместимость устройств между собой. Бренды отгораживаются друг от друга, создавая свои экосистемы, но с помощью AirPlay или Chromecast можно объединять устройства от разных производителей. Вообще, мультирум — это очень здорово и удобно, но очень дорого. Если одна колонка может оправдать свою покупку, то пара уже встанет в серьезную сумму. Тут же найдутся аналоги из мира традиционной акустики по схожей цене или дешевле, но с таким же функционалом или даже лучше. Качество звука при этом может сильно вырасти, что подтвердилось в нашем обзоре.
Если конечно посмотреть на ценники со стороны, в отрыве от предлагаемого функционала, то все выглядит не так приятно. Wi-Fi-акустика пока очень дорогая. В итоге это все надо слушать перед покупкой — идеально правильный выбор можно сделать только так.
Кратко перечислим основные преимущества
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Мы не будем учить вас слушать музыку, а лишь сделаем небольшой обзор вариантов того, как воспроизводить ее без проводов. Bluetooth тут не в счет. Речь пойдет о более...
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