«Желающих оказалось даже больше, чем требуется». Директора «Гродно Азота» и «Нафтана» высказались о переводе работников (обновлено)

Источник материала: Onliner

Про «Гродно Азот» много говорят на этой неделе. Сегодня тоже. Гендиректор предприятия Игорь Бобырь рассказал БЕЛТА, что на «Гродно Азот» направлены рабочие с других заводов, первая группа из 40 человек уже выдвигается в Гродно. Кроме того, сформированы группы практической помощи. Вместе с тем руководитель предприятия сказал, что никакой забастовки нет.

«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь», — сказал Игорь Бобырь.

Гендиректор заявил, что никакой забастовки на «Гродно Азоте» нет, а стачком — это «политизированные самозванцы-подстрекатели».

«Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними. Мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от вредоносного влияния саботажников. За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно», — отмечается в заявлении руководителя. По мнению Игоря Бобыря, вчера стачком понял, что «их шантаж на незаменимость провалился»: «Подбитые бузотерами на провокацию работники стали реально осознавать последствия для себя после потери права называться „азотовцем“».

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Сегодня то, что на выходных было сказано устно, получило письменное подтверждение. В газете «Вестник „Нафтана“» размещено обращение гендиректора предприятия Андрея Сойко к коллегам по отрасли. В нем говорится, что вместе химики и нефтяники смогут преодолеть любые трудности.

— От имени коллектива новополоцких нефтепереработчиков и химиков обращаемся к нашим товарищам, партнерам и коллегам, работникам ОАО «Гродно Азот»!

Наши предприятия обеспечивают работой тысячи людей, являются градообразующими и вносят основной вклад в поступление доходов от налогов в бюджеты своих регионов. ОАО «Нафтан» поставляет на ваше предприятие бензол и серную кислоту, а аммиак с ОАО «Гродно Азот» нужен на наших установках. Мы входим в единый нефтехимический комплекс Республики Беларусь. От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов. Мы заверяем, что коллектив ОАО «Нафтан» всегда готов подставить плечо и поддержать работников ОАО «Гродно Азот» в любых ситуациях.

Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства, в том числе и по причине сложной эпидемиологической ситуации.

Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, вы поможете нам, — говорится в обращении.

Опубликовано обращение и от имени гендиректора «Гродно Азот» Игоря Бобыря, который отмечает, что «требования к специалистам, работающим на „Гродно Азоте“ как предприятии непрерывного цикла производства с высоким уровнем опасности, всегда были строгими не только по квалификации, но и по надежности. Поэтому становится недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на „демонтаж“ производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона.

Стоит отметить, что и „ковидная“ ситуация значительно стала влиять на обстановку. С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов как в рамках подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать.

Принято решение. Кто хочет продолжать работу — тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей».