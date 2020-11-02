«Хорош)». Мошенник безуспешно пытался выудить у белоруса 400 рублей, а потом похвалил его

Источник материала: Onliner

Мошенники давно перебрались в интернет, там они чувствуют себя безнаказанными: найти в сети их сложно, порой невозможно, а заработок, наверное, приличный (иначе они давно бы отказались от него). Очередную историю с хэппи-эндом и в какой-то мере лайфхаком в редакцию Onliner прислал белорус, который понял, что его пытаются «развести».

Все началось с продажи чуть-чуть бэушного товара на одной из белорусских интернет-площадок. Вскоре с продавцом связался некто, представившись покупателем, и попросил отправить лот по почте. И вот здесь начинается «новая классика»: мошенник попытался отправить продавца на поддельный сайт, имитирующий реальный (в этом случае — Kufar).

Несведущий пользователь легко поведется на сладкие речи о быстрой продаже и бесплатной отправке товара. А смотреть на предлагаемый злоумышленниками адрес сайта, сверять его с настоящим, к сожалению, не станет. Для якобы оформления «перевода» на «левом» сайте от жертвы попросят ввести все данные своей банковской карты. На деле пользователь, согласившийся сделать это, лишится как минимум средств, за которые он хотел продать товар, как максимум — всех денег на карте или счете.

Но не в случае с читателем Onliner. Он понял, что к чему, и воспользовался генератором банковских карт, «скормив» информацию мошеннику. Тот, в свою очередь, подтвердил опасения, показав, что получил и видит все данные, вводимые потенциальной жертвой. Узнав, что никого обдурить не получится, неизвестный написал в чате: «Хорош)».

Что было в диалоге между белорусом и мошенником, можно увидеть на скриншотах.









Хитрецы вас просят указать баланс!











