ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хорош)». Мошенник безуспешно пытался выудить у белоруса 400 рублей, а потом похвалил его

02.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мошенники давно перебрались в интернет, там они чувствуют себя безнаказанными: найти в сети их сложно, порой невозможно, а заработок, наверное, приличный (иначе они давно бы отказались от него). Очередную историю с хэппи-эндом и в какой-то мере лайфхаком в редакцию Onliner прислал белорус, который понял, что его пытаются «развести».

Все началось с продажи чуть-чуть бэушного товара на одной из белорусских интернет-площадок. Вскоре с продавцом связался некто, представившись покупателем, и попросил отправить лот по почте. И вот здесь начинается «новая классика»: мошенник попытался отправить продавца на поддельный сайт, имитирующий реальный (в этом случае — Kufar).

Несведущий пользователь легко поведется на сладкие речи о быстрой продаже и бесплатной отправке товара. А смотреть на предлагаемый злоумышленниками адрес сайта, сверять его с настоящим, к сожалению, не станет. Для якобы оформления «перевода» на «левом» сайте от жертвы попросят ввести все данные своей банковской карты. На деле пользователь, согласившийся сделать это, лишится как минимум средств, за которые он хотел продать товар, как максимум — всех денег на карте или счете.

Но не в случае с читателем Onliner. Он понял, что к чему, и воспользовался генератором банковских карт, «скормив» информацию мошеннику. Тот, в свою очередь, подтвердил опасения, показав, что получил и видит все данные, вводимые потенциальной жертвой. Узнав, что никого обдурить не получится, неизвестный написал в чате: «Хорош)».

Что было в диалоге между белорусом и мошенником, можно увидеть на скриншотах.





Хитрецы вас просят указать баланс!






Антенна для беспроводной связи Антэкс Nitsa-5 MIMO 2x2 00000914759
3 отзыва
уличная, направленная, Wi-Fi 2.4 ГГц/2G/3G/4G, 14.5 dBi, разъем N-type
160 р.
2 предложения
Антенны беспроводной связи в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мошенники давно перебрались в интернет, там они чувствуют себя безнаказанными: найти в сети их сложно, порой невозможно, а заработок, наверное, приличный (иначе они...
 
Новости дня
Новости разные
 
CEO стартапа Deepdee рассказал о создании «Фонда солидарности силовиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика