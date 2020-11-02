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Марш пенсионеров начался от Красного костела
Источник материала: Onliner
Возле Красного костела в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Тема этого дня — «Хватит нас пугать». В рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков «Белый щит». В начале третьего группа пошла в сторону площади Якуба Коласа.
Неделю назад колонна кратно приросла по ходу движения.
Люди скандируют "Жыве Беларусь!" и "Выпускай!". На противоположной стороне проспекта стоят несколько тонированных микроавтобусов.
Колонна растянулась от Октябрьской площади до магазина "Лакомка".
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Возле Красного костела в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Тема этого дня — «Хватит нас пугать». В рамках марша была анонсирована и...
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