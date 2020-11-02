Марш пенсионеров начался от Красного костела

Источник материала: Onliner

Возле Красного костела в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Тема этого дня — «Хватит нас пугать». В рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков «Белый щит». В начале третьего группа пошла в сторону площади Якуба Коласа.

Неделю назад колонна кратно приросла по ходу движения.























Люди скандируют "Жыве Беларусь!" и "Выпускай!". На противоположной стороне проспекта стоят несколько тонированных микроавтобусов.









Колонна растянулась от Октябрьской площади до магазина "Лакомка".