|
На встрече Лукашенко с премьер-министром прозвучал новый экономический ориентир: «назло врагам», чтобы было не хуже, чем у соседей
Источник материала: Onliner
Вероятность достижения запланированных показателей переходит в область пожеланий «вот если бы». Также Александр Лукашенко прокомментировал поведение технической интеллигенции и рабочего класса: они «просто молодцы».
— Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран, — сказал Александр Лукашенко,
Лукашенко также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему:
— Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.
Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам:
— Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?
Роман Головченко ответил, что, исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста.
— По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука, — рассказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече Лукашенко с премьер-министром прозвучал новый экономический ориентир: «назло врагам», чтобы было не хуже, чем у соседей
Вероятность достижения запланированных показателей переходит в область пожеланий «вот если бы». Также Александр Лукашенко прокомментировал поведение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)