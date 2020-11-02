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Парень прожил в доме пять лет, а потом заметил потайную комнату. Видео

02.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Частные дома в американском пригороде хранят в себе много тайн, но кому, если не жильцам, знать свои дома как облупленные? Тем не менее случается, что человек годами живет в частном доме, не подозревая, что за привычной ему стеной прячется тайная комната. Пользователь социального новостного сайта Reddit спустя пять лет после новоселья обнаружил в гостиной тайную комнату. Стена, отделанная декоративным кирпичом, заметно выделялась на фоне остальных, но не вызывала особых подозрений, пока один из кирпичей не отвалился, обнажив скрытую дверную ручку потайной двери.

Парень снял еще один кирпич, дернул за ручку и открыл потайную дверь, за которой пряталась крохотная кладовка.

В отсутствие света может показаться, что за дверью прячется портал длиной в несколько световых лет и шириной в полметра, но на самом деле все гораздо прозаичней.

«Нужно было взять с собой фонарик, когда записывал видео, но ничего интересного я там все равно не нашел, — пишет обитатель дома о своей находке. — Просто метла и совок, 1/3 мешка цемента, несколько досок, маленькие штучки заборов и запасные жалюзи».

Пользователи Reddit раскритиковали данное архитектурное решение.

«Идея интересная, но бесполезная: распахнутая дверь занимает почти всю комнату», — написал один из комментаторов.

«Если вы используете помещение, чтобы спрятать незарегистрированное оружие, наркотики, краденые вещи, то оно идеально», — возразил ему другой.

 
 
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Частные дома в американском пригороде хранят в себе много тайн, но кому, если не жильцам, знать свои дома как облупленные? Тем не менее случается, что человек годами...
 
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