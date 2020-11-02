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Парень прожил в доме пять лет, а потом заметил потайную комнату. Видео
Источник материала: Onliner
Частные дома в американском пригороде хранят в себе много тайн, но кому, если не жильцам, знать свои дома как облупленные? Тем не менее случается, что человек годами живет в частном доме, не подозревая, что за привычной ему стеной прячется тайная комната. Пользователь социального новостного сайта Reddit спустя пять лет после новоселья
Парень снял еще один кирпич, дернул за ручку и открыл потайную дверь, за которой пряталась крохотная кладовка.
В отсутствие света может показаться, что за дверью прячется портал длиной в несколько световых лет и шириной в полметра, но на самом деле все гораздо прозаичней.
«Нужно было взять с собой фонарик, когда записывал видео, но ничего интересного я там все равно не нашел, — пишет обитатель дома о своей находке. — Просто метла и совок, 1/3 мешка цемента, несколько досок, маленькие штучки заборов и запасные жалюзи».
Пользователи Reddit раскритиковали данное архитектурное решение.
«Идея интересная, но бесполезная: распахнутая дверь занимает почти всю комнату», — написал один из комментаторов.
«Если вы используете помещение, чтобы спрятать незарегистрированное оружие, наркотики, краденые вещи, то оно идеально», — возразил ему другой.
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Частные дома в американском пригороде хранят в себе много тайн, но кому, если не жильцам, знать свои дома как облупленные? Тем не менее случается, что человек годами...
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