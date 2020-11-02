Мнение: не важно, кто победит на выборах в США, паровой каток санкций уже запущен

Источник материала: Myfin

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Кто это?

Степан Демура закончил Чикагский университет, затем преподавал в США, работал там финансовым консультантом и инженером, после чего вернулся в Россию, где начал работать на финансовом рынке, после чего стал аналитиком №1 на канале РБК. Сейчас Степан Демура, предсказавший спад на ипотечном рынке США в 2008 году, падение цен на нефть и курса рубля в 2014-м, продолжает регулярно высказывать свою точку зрения, отличающуюся от большинства мнений российских экспертов и аналитиков.

Фото: Новые известия

Трамп и величайшая депрессия

Каковы главные различия в экономических программах Дональда Трампа и Джо Байдена? Как скажется на первой экономике мира приход к власти того или иного кандидата?



– Различия, на самом деле, довольно серьезные, потому что основные пункты экономической программы Трампа – дальнейшая дерегуляция и снижение налоговой нагрузки. Как на бизнес, так и на потребителей. Программа Байдена – типичная левацкая программа – увеличение регулирования, налогов, а также влияния и штата правительства. Практически уничтожение свободного рынка. Финансирование всего этого предусматривает увеличение госдолга. У Трампа в программе тоже заложено увеличение госдолга, но меньшими темпами. В итоге хоть программы и разные, но все сводится к росту и так огромного госдолга.

Как вы оцените первый срок Трампа? Станет ли он дорогой к успеху?

– Если говорить об экономике, кроме исторических максимумов на фондовом рынке никаких успехов у Трампа нет. И не могло быть, потому что в 2007 году началась величайшая депрессия нашего времени, и до сих пор не закончилась. Все действия ФРС привели только к надуванию различных пузырей. Если посмотреть на реальный сектор, то в США случилось самое слабое восстановление экономики за всю историю.

Фото: РИА-Новости

Настроения потребителей сейчас восстановились после первой волны пандемии. Плюс мощнейшая прямая помощь правительства Трампа потребителям – миллионы людей получили большие выплаты из федерального бюджета. Так что на этих выборах экономические вопросы далеко не главное в повестке дня. Там давно уже всем не до экономики – идет массовая истерия – все 4 года массовые средства информации – в интернете, в телевизоре – «мочили» Трампа!

Американскому избирателю упорно вдалбливают в голову, что Трамп – исчадие ада и только левацкий путь – это путь в будущее. Не говоря уже о двух попытках импичмента, которые провалились.

Проблема всех его низвергателей в том, что на Трампа ничего нет! Кроме пары его выражений, что женщин надо хватать за причинное место и делать с ними все что хочешь. Это самая главная проблема глобалистов.

Поддержка Трампа выше, чем при Обаме

Но, несмотря на всю информационную истерию, уровень поддержки Трампа сейчас выше, чем был в свое время у Обамы. Причем по ключевым штатам, таким как Флорида, статистика вообще поразительная. К примеру, 4 года назад у Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев во Флориде поддержка была ничтожной – 5-6%. Сейчас – 40% у латиносов, почти 50% – у чернокожих! А это один из ключевых колеблющихся штатов, дающий 29 голосов.

Это не следствие пандемийной «халявы», когда люди получали пособия, порой превосходившие их реальный месячный заработок?

– Совсем нет. Это следствие экономической политики Трампа, проводившейся все 4 года. Люди ощутили на себе положительное влияние его решений. Безработица падала, заработки у бедных слоев росли быстрее, чем при демократе Обаме. Еще один фактор – беспорядки, когда «черные банды» устроили погромы в разных штатах. А люди-то хотят жить в спокойной обстановке, в безопасности, при верховенстве закона. И Трамп сказал – все погромы мы можем закончить за 2-3 дня, но мы это сделаем позже. Это был мощнейший ход – ребята, вы хотите, чтобы жгли ваши дома, разрушали ваши бизнесы, угрожали здоровью, и даже жизни вам и вашей семье? Тогда голосуйте за леваков-демократов.

Трамп, по моему мнению – это лучший президент США со времен Линкольна. Он пытается остановить уничтожение страны леваками, и ему это удается, потому что за 4 года он практически уничтожил глобализм.

Важно, что еще до Трампа в Штатах практически не было партий – демократы и республиканцы стали напоминать российскую госдуму, – ребята прекрасно зарабатывали на лоббистах. Как тот же сын Байдена, пойманный в армии на наркотиках и не сумевший найти работу до того, как его отец стал вице-президентом при Обаме. Тогда он стал продавать лоббистам «доступ к телу папы». А когда в Белый дом пришел Трамп, то лоббистам стало нечего делать в Вашингтоне, и конгрессменам тоже. Потому что все законодательные инициативы стали исходить либо от президента, либо от Конгресса, а не от лоббистов. В итоге болото, в котором они добывали сотни миллионов долларов, пересохло. Это многим не понравилось, и началась травля.

Фото: РБК

Второе – Трамп прекрасный актер, блестяще играющий свою роль. За ним стоит мощнейшая команда. Причем команда, обладающая огромными финансовыми средствами. В ней и Ватикан. Эта команда борется с глобализмом и очень удачно. Если вы заметили, Республиканская партия получила при Трампе второе дыхание и у нее началась новая жизнь. Что четко показывает голосование по судье Верховного суда, случившееся на днях. Всего одна женщина, которой предстоят тяжелые выборы 3 ноября, проголосовала не так, как велит партия. То есть Республиканская партия сплотилась и сегодня представляет серьезную силу.

Республиканцы получат всю власть

При этом СМИ отдают победу демократам не только в борьбе за кресло в Белом доме (с разгромным счетом) но и на других, не менее важных выборах, которые пройдут 3 ноября – в Палату представителей…

– Так они и Клинтон отдавали победу 4 года назад. И тоже - с разгромным счетом. Ну кто у демократов в лидерах? Кто был у них на праймериз? Байден, которому через 3 недели 78, и у которого деменция и прекрасный сынок? Левак Сандерс, которому 79? Слабо представляющая, что происходит вокруг Пелоси, которой 80? У них нет объединяющей идеи, которая могла бы американский народ объединить хоть под что-то. У них крайне левацкие взгляды, подходы, идеи. Они – политический труп, и думаю, что эти выборы демократов добьют.

Да, из каждого интернет-утюга поют, что идет «голубая волна» и демократы смогут захватить власть и в Белом доме, и в обеих палатах Конгресса. Но я думаю, что идет «красная волна» и демократы могут и нижнюю палату профукать.

В таком случае мы увидим «диктатуру» республиканцев?

– Да, кровавую. Которая повесит на столбах долбанутых леваков.

Сначала займутся Китаем, потом – всем постсоветским пространством

Что в программах основных кандидатов на президентский пост сказано об отношениях с Россией, с которой у Беларуси очень тесные экономические связи?



– Следует понимать, что Россия по своему статусу, экономической мощи на финансовой карте мира – это пиксель. За исключением большой территории, на которой расположены залежи полезных ископаемых и массы ржавых советских ядерных ракет, которые непонятно – взлетят ли, ничего нет.

Фото: Inosmi.ru

Отношений с Россией у США сейчас как таковых нет. Причиной стала неадекватность кремлевских лидеров. На мой взгляд, они потеряли связь с реальностью, об этом еще в 2014 году после встречи с Владимиром Путиным сказала Ангела Меркель. Тогда канцлер Германии заявила, что он живет в параллельной реальности и неадекватен. Что касается Трампа, он пока был занят внутренними проблемами и борьбой с глобалистами, но сейчас у него на горизонте второй срок – терять ему нечего. Китай они добьют быстро, а потом станут заниматься зачисткой элит постсоветских государств. Должен заметить, что эти процессы не сильно будут зависеть от того, кто выиграет во вторник – Трамп или Байден.

Часть санкций уже существует в форме законов и новые также будут приниматься в форме законов – их практически невозможно отменить. Путинскую Россию будут просто добивать, а затем станут переформатировать все постсоветское пространство.

Китай – это не красный дракон, а розовая лягушка

Почему вы так уверены, что «Китай быстро добьют»? Ведь это не «пиксель», а вторая экономика мира?

– Это на бумаге Китай – вторая экономика мира. КНР любит представлять себя красным драконом, но на самом деле – это розовая лягушка, как показали последние события. Росчерк пера – и китайцы остаются без процессоров, и тот же Huawei всю свою линейку производственную вынужден сворачивать.

Войны в современном мире ведутся не танками и ракетами – только папуасы так воюют. А цивилизация воюет с помощью финансовых, экономических и политических рычагов.

Китай – это одна большая проблема: огромный долг, гигантский пузырь недвижимости, который раздут на 15-20 триллионов долларов.

Китайцы очень трудолюбивы и могут с 8 утра до 8 вечера сидеть в лаборатории, в офисе, но ничего стоящего не производят, вот в чем проблема. В целом вся китайская экономика отстает от США и Европы на технологическое поколение, а то и на два. Они, как и СССР в свое время, воровали новые технологии. Как говорил Троцкий – «надо взять от капитализма все, и потом его уничтожить».

Фото: focus.ua

Но у них толком мало что получилось, так как для адаптации новых технологий необходим определенный уровень интеллекта и свободы в обществе. Чего в Китае нет. А теперь им отрезают путь ко всем новым технологиям, без которых у этой «второй экономики мира» нет будущего. В КНР уже введен «цифровой лагерь», – это дает понять, что китайская компартия такая же тупая, как и КПСС.

Потому что сейчас основной актив любой экономики, который производит наибольшую добавленную стоимость – это свободные люди.

А в Китае все зарегулировано и уровень этой регуляции все увеличивается. Если провести исторические параллели, то нынешний Китай – это СССР 1984-85 года. До его краха – несколько лет, потому что экономические проблемы коммунистического Китая неразрешимы.

Это следствие того, что «мудрейшая» и «древнейшая» китайская компартия в силу своей неразумности взяла на вооружение экспортную модель экономики и довела ее до абсурда. Когда они хватились и бросились развивать внутренний спрос и внутренний рынок, то оказалось, что взялись за это слишком поздно и результаты слишком малы.

Но внутренний спрос у них мощно растет и стимулируется снижением налогов и ростом зарплат, которые уже давно обогнали российские и тем более белорусские.

– Да, он растет, но в процентах от ВВП – нет. Этой политике уже не один год, но пока ожидаемых результатов нет. За счет чего поднялся Китай? За счет дешевой рабочей силы и воровства технологий. Чтобы их развивать, нужны огромные вложения в research and development – НИОКР, а они продолжают воровать, не делая эти инвестиции. Да, они экономят на себестоимости продукции, но если некому делать НИОКР – нет школ, нет кадров, академической культуры – ничего другого не остается. Они сами себе яму и выкопали.

Фото: Известия

И вот сейчас у них раздутый рынок недвижимости, огромные долги, и банковская система по активам перешагнула отметку в 50 триллионов, обогнав по размерам европейскую. И сейчас в Китае один за другим падают банки. В ответ Центробанк Китая сделал стресс-тесты, и хотя их условия смешны, даже они показали, что из 30 крупнейших банков страны при росте ВВП в районе 4,5-5% лягут 6. А если он будет ниже 4% – то 17 и даже больше. Но если смотреть на вещи без розовых очков, то цифры эти можно умножать на два – то есть ляжет вся банковская система Китая – «второй экономики мира».

Но кризис в таком случае коснется не только Китая?



– Кризис не уничтожает капитал, он показывает, сколько капитала было неправильно инвестировано. Как работает китайская экономика? Это можно объяснить на простом примере. Стоит задача построить 100 мостов. Что делает разумный человек? Он прикинет, что для постройки такого количества мостов надо два сталепрокатных завода по производству конструкций, которые за 10 лет – таков период возведения мостов – окупятся и станут приносить прибыль. Что делает компартия Китая? Она строит 100 заводов и строит 100 мостов, причем своими силами. А потом эти 100 заводов простаивают (и никогда не окупятся) – вот таков принцип функционирования китайской экономики под управлением компартии.

Фото: trans.ru

Знакомо. У нас что-то похожее с деревообработкой было.

– Значит вы прекрасно понимаете, что такое уничтожение огромного количества капитала и гигантские долги, которые невозможно обслужить после «суперинвестиций». Роскошные хайвеи, по которым никто не ездит, скоростные поезда, которые ходят пустыми и идут в никуда, – в десятки пустых городов, в которых заселено 10-20% квартир, но почти все раскуплены, – вот, что такое современный коммунистический Китай.

Неважно, кто будет в белом доме. Исход один – «закручивание гаек»

Возвращаясь к возможным последствиям избрания Трампа или Байдена для России и «паровозом» Беларуси, – какую политику станет проводить каждый из них? Трамп – «закручивать гайки», а Байден – «искать варианты»?

– Абсолютно не важно, кто придет в Белый дом! Исход один – гайки будут закручивать по-любому – это уже политика государства, а не отдельных персоналий. Причем их уже закручивают, да так, что чуть резьбу срывают: конфискация всего и вся у так называемой элиты на постсоветском пространстве. Потому что вся власть этих людей – в деньгах, значит, их будут отбирать, и уже отбирают. И не только у «путинских», но и у «ельцинских». Поднимается вопрос о всех так называемых «аукционах» 90-х – приватизационных и залоговых.

Когда вводились санкции за крымскую аферу, то всплыло множество «экспертов» и «политологов», работавших над санкционным списком «лиц приближенных к Путину». Но за три дня до его объявления их послали подальше, взяли российский список «Форбс» и всех лидеров включили в него. Это был не звоночек, а набат.

Кто не понял – к ответу призвали ельцинскую «элиту», поставившую Путина. Она не смогла почистить за собой хвосты, и все договоренности, которые существовали с ними, стали мусором.

На пост-СССР будет мощнейшая зачистка, и неважно, Байден придет или Трамп останется. Европейцы собираются собрать 500 миллиардов долларов, американцы – 800-900 миллиардов со счетов и при конфискации активов так называемой элиты.

А живые деньги им нужны – зачем выпускать бумаги и увеличивать госдолг на триллион долларов, когда можно «почикать папуасов». Все прагматично и от президента не зависит.

Но раз Россия – это «пиксель» на финансовой карте мира, почему такое внимание к ней и «элитам» бывшего СССР?



– Эти ребята стали влиять на европейскую и американскую политику, причем влиять по-мафиозному, – «заносим чемодан денег и ждем, что получится». Но они не поняли, что это метрополия рулит ими, а не они ею – такого не прощают.

Фото: РИА-Новости

Второе – Крым. Что сделал Путин? Практически обнулил гарантии США и Великобритании как гарантов-подписантов Будапештского меморандума 1994 года, и переделал границы! После этого понеслось… Начали наглеть турки, потом китайцы, – все же прекрасно понимают, что Россия очень слабая страна, а раз ей это можно, то и им позволено.

Был нарушен мировой порядок, за счет которого поднялись США и Европа. Единственное, что останавливает Штаты от полной зачистки территории, это то, что им на ней не нужен хаос. Поэтому они все делают осторожно и медленно. Если бы она не была такой большой, у той же России не было бы ядерного оружия, то с ней давно бы покончили. Хороший пример – Иран. Режим аналогичный российскому – вертикаль власти, всем управляют силовики. Там за время санкций местный риал девальвировался в 11 раз, нищета стала привычной, в экономике полный швах.

Что в итоге будет с экономикой и курсом доллара?

– Разницы мало, потому что рынок и экономика живут по своим законам, неподвластным политикам. Как сказал в своей нобелевской речи Фридрих фон Хайек в 1974 году, все попытки рационального управления иррациональными агентами приводят к прямо противоположному результату.

Думаю, что до января-февраля американская валюта будет ослабевать. До 4-летнего минимума и уровня 1,24 к евро. Потом пойдет мощнейший рост, который будет сопровождаться экономическим коллапсом и коллапсом на рынках других стран.