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CEO стартапа Deepdee рассказал о создании «Фонда солидарности силовиков»

02.11.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский подвел в Facebook итоги работы благотворительного фонда за два с половиной месяца и установил «дедлайн» для подачи заявок уволившимися силовиками.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ярослав отметил, что одной из главных целей фонда было оказание помощи силовикам Беларуси, которые покинули свой пост из-за личных убеждений.

— Вместе с инициативой Микиты Микадо ProtectBelarus мы обработали сотни заявок представителей силовых структур. В настоящий момент финансовая и иные виды помощи оказаны более чем 300 бывшим сотрудникам. Среди силовиков, которые перешли на сторону народа, есть сотрудники МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, военнослужащие, представители иных ведомств, — отметил Ярослав.

После этого ИТ-бизнесмен добавил: в связи с тем, что «насилие со стороны отдельных групп сотрудников силовых ведомств продолжается», фонд объявляет крайний срок по подаче на финансовую помощь — 8 ноября этого года.

Кроме того, силовиками, «перешедшими на сторону народа», создается новая инициатива By_Pol — Фонд солидарности силовиков.

— Задачи инициативы — разработка положений по реформированию правоохранительных органов, в том числе и создание профсоюза силовых ведомств, сбор доказательств по совершенным преступлениям в отношении мирно протестующих белорусских граждан, по фактам убийств, пыток, незаконного задержания, повреждения и изъятия имущества, и установлении лиц, их совершивших, а также оказание помощи бывшим силовикам, готовым присоединиться к указанной инициативе, — сообщил Ярослав.

Напомним, что CEO стартапа Deepdee продолжил проект Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков, который тот был вынужден приостановить из-за задержания сотрудников его компании PandaDoc.

 
 
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Напомним, что CEO стартапа Deepdee продолжил проект Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков, который тот был вынужден приостановить из-за задержания...
 
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