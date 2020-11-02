На Тихорецкую или за Тихановской? Время заканчивать битву политических клише

Источник материала: Sputnik Беларусь

В августе этого непростого года я предполагал , что если радикальные белорусские оппозиционеры не пойдут в ближайшее время ва-банк, не предпримут безрассудств, прописанных в методичках "цветных революций", у белорусов останется шанс проявить свои лучшие качества. Это честность, мудрость, спокойствие, справедливость, терпение, самостоятельность. "В их распоряжении есть несколько вполне разумных инструментов, чтобы прийти к межнациональному диалогу", – писал я.

В ноябре могу признать: к счастью, в Минске обошлось без "сакральных жертв", крови и горящих покрышек на площадях. Методичка не сработала. Терпение и мудрость возобладали. Правда, мы можем только догадываться, какая работа тому способствовала.

Однако, и подвижек в сторону национального согласия не видно. Власть предложила построить диалог на обсуждении поправок к Конституции. Но, с одной стороны, оппозиционеры не торопятся обсуждать ее новый вариант с "режимом". С другой, власть не намерена говорить с теми, кто повторяет одно и то же: "Лукашенко, уходи!" Звучит умное слово "цугцванг"; это печальная ситуация в шахматах, когда любой ход ведет к ухудшению позиции.

Прежде чем ответить на вопрос "Почему?" попробую объяснить, какое мне, собственно, до этого дело. На днях с делегацией российских и белорусских коллег вернулся из Чечни. Так даже тетушка, продававшая белорусам халву, спрашивала, что у них там в Минске творится и не опасно ли жить? В Чечне! Понимаете? Можем ли мы, россияне, всерьез рассматривать упреки, мол, размышляя о судьбе Беларуси, вы вмешиваетесь в ее дела? Равно, как и белорусы по отношению к России? Считаю, нет: тому несколько вполне здравых причин и обстоятельств.

Первое: у нас есть Союзное, совместное государство. И оно прошло проверку последними событиями. Очень пригодилось. В его рамках мы декларируем общий путь из прошлого сюда, в 2020-й год, а самое главное, мы проектируем совместное будущее.

Второе: у нас есть ряд совместных проектов и объектов, в том числе и оборонных, от которых равно зависит безопасность обеих стран.

Третье: наши экономики теснейшим образом переплетены.

Четвертое: нас связывают тысячи невидимых нитей и человеческих уз.

И наконец, пятое, диалектическое, парадоксальное: я понимаю, как Беларуси сохранить независимость, находясь в тесном политическом, экономическом, ментальном, культурном, человеческом контакте с Россией. Я не понимаю, о каком суверенитете пойдет речь, если наши контакты не будут укрепляться. И тем более – ослабевать.

Цивилизационная общность – единственное, что может реально противостоять цивилизационному поглощению. России ли, Беларуси ли. Когда Александр Лукашенко говорит о едином отечестве от Бреста до Владивостока, это и мой излюбленный тезис.

Но, изучая под этим углом зрения Конституцию Беларуси, я не нахожу подтверждения такой публицистике. Насчет мирового сообщества – да, что в России, что в Беларуси, что в других постсоветских республиках о нем не забыли, а как же, в перестроечное время приняли Основной закон, "сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям".

В России с некоторых пор жили не по писаному, но только в этом году перекос институционально исправили, выкинув из Конституции приоритет международных законов над собственными: нет, ну, правда, странно принадлежать "сообществу", которое утюжит тебя санкциями, "сдерживает", не признает результатов твоих выборов, окружает ракетами и т.д. Может, хватит плодить лицемерие? Мир уж и так тонет в нем.

Но можно ли будет согласовать с белорусской оппозицией такую поправку в ходе примирительного диалога? А вот и "поглядим, какой это Сухов", как говаривал Верещагин в "Белом солнце пустыни". Они там все, конечно, на словах, страшенные борцы за независимость, но попробуйте отобрать у них ссылки на "мировое сообщество" – зубами вцепятся. Хотел бы ошибиться, но, по-моему, их понятие о "независимости", "суверенитете" неотделимо от сохранения западных каналов влияния.

Самые откровенные из них ставят вопрос ребром: народ, вы и дальше будете под Новый год строгать "оливье" и слушать "На Тихорецкую состав отправится"? Или все-таки отцепимся от России, двинем, наконец, не на Тихорецкую, а на Тихановскую? В Европу? Отберем у поляков звание "заслуженных сантехников". Сами очистим евроклоаки… Авось, нас не тронет "война карикатур", кризис либеральной модели экономики, этническая и культурная стандартизация, диктатура меньшинств, давно заменившая демократию.

Давайте, садясь за стол переговоров, научимся видеть разницу в красивых словах и подлинных намерениях. Если кто-то георгиевскую ленту считает символом имперскости, трактует ее появление, как чужеродное, знайте: завтра он, скорее всего, будет ходить с лентой бело-красной. Но и это не самое главное, в конце концов, одни и те же символы не раз меняли свое предназначение по ходу длинной истории человечества и здесь, на постсоветском пространстве.

Давайте глядеть в суть. Если мы с друзьями-сябрами в Пушкиногорье читаем стихи великого русского поэта в белорусском переводе, это демонстрирует уважение и к Пушкину, и к белорусскому языку. Но разве мы не замечаем, что уход от русского языка - для многих важнейшая веха раздела с Россией? "Крыша" политического и человеческого предательства?

То же относится и к "многовекторности", которую проповедовала и власть. К "стремлению к нейтралитету", зафиксированному, кстати, в нынешней Конституции Беларуси. Кто же в здравом уме станет отрицать глобальные мировые связи? Но разве мы не видим, чем заканчивается "многовекторность" фальшивая, призванная оторвать Беларусь от России? Да и "нейтралитет" подозрительно походит на разрыв с ОДКБ, а там и база НАТО замаячит – за примерами далеко ходить не надо. Мне кажется, что и власти, и оппозиции надо заканчивать битву одних политических клише с другими, не пугать друг друга забастовками и "отрубанием рук", пусть и фигуральным. Использовать шансы цивилизованного выхода из противостояния. Их, как шагреневой кожи, меньше, чем в августе, но есть.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции