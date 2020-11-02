Для иммунитета, кожи и волос: самые полезные продукты сезона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Осенью организм человека как никогда нуждается в витаминах и минералах, чтобы поддерживать иммунитет, а также здоровье и красоту кожи, волос и ногтей. И если в летний сезон вы без труда вкушали сезонные вкусности, наполненные витаминами, то в осенний и зимний период фрукты и овощи найти куда сложнее. Лучшие из лучших продуктов для иммунитета и красоты - в подборке Sputnik.

Свекла

Один из самых привычных и знакомых с детства овощей, который вы до сих пор встречаете в винегрете или борще. Кстати, на этом рецепты со свеклой точно не останавливаются. Ее можно мариновать, запекать, варить и даже делать свекольный сок. В полезном овоще содержится целый кладезь витаминов - группы B, C и E, а также магний, железо, фосфор и другие питательные элементы.

Клюква

Многие полюбили клюкву за ее кислинку, но мало кто знает, что эта ягода - чемпион по сроку годности. Если положить клюкву в закрытую емкость, она будет храниться целый год, сохраняя все полезные свойства и многочисленные витамины. И помните, что один из лучших напитков для поддержания иммунитета - морс.

Тыква

Самый популярный овощ осени - тыква - встречается во всех сезонных меню и занимает царственное положение на кухне. И немудрено, ведь тыква - универсальный продукт: из нее ее можно делать крем-супы и пироги, добавлять в закуски и основные блюда. Славится овощ и своими лечебными свойствами: тыква борется с отеками и воспалительными процессами ЖКТ.

Гранат

Из "заморских продуктов" самым полезным считается гранат. Именно он содержит немалое количество витамина C, фолиевой кислоты и антиоксидантов, что особенно важно в сезон простудных заболеваний. Тем более, из граната получается очень вкусный и витаминный сок, а зерна фрукта можно использовать в качестве заправки в салаты.

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