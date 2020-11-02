Лукашенко рассказал, на каких условиях возможен визит Папы Римского

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Католическая церковь имеет целый ряд проблем с православной, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Белорусской православной церкви Вениамином.

По словам главы государства, идет множество разговоров о визите Папы Римского в Беларусь. Поскольку Понтифик руководит и государством, и церковью, то приглашать его должен тоже глава государства и православная церковь, "с которой у католиков есть масса проблем".

Мы раскольниками не были

При этом белорусский лидер констатировал, что не имеет желания оказаться "между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства". Данный вопрос, по словам президента, уже обсуждался с Папой Римским, и тот выразил понимание.

"Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет Папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы… Естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, - это факт", - считает Лукашенко.

После чего добавил, что белорусские власти не пойдут на то, чтобы подставить Папу Римского под проблемы, когда со стороны государства есть приглашение, а православная церковь и патриарх с этим не согласны.

"Мы раскольниками не были и не будем. Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это", - констатировал белорусский лидер.

В завершение он особо отметил, что подобные действия не должны вносить раскол, который нельзя будет исправить. В этой связи не нужно "вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последний раз посещал Ватикан в 2016 году: тогда он провел переговоры с Понтификом, на которых пригласил его приехать в республику.

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