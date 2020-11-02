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Экипаж МКС записал поздравление к 20-летию заселения станции - видео
02.11.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На данный момент на станции работает международный экипаж в составе двух россиян – Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс. Космонавты записали видеопоздравление, посвященное 20-летию полета МКС, ролик опубликовал "Роскосмос".
"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо. Спасибо тем, кто стоял у его истоков, и тем, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением", - сказал Кудь-Сверчков.
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Он поблагодарил ученых и специалистов, поддерживающих работу всех систем и экипаж в его нелегкой работе.
Американка Кэтлин Рубинс добавила, что станция является символом международного сотрудничества и продолжает работу благодаря усилиям всех участников проекта.
Постоянный экипаж в составе россиян Юрия Гидзенко, Сергея Крикалева и американца Уильяма Шеперда прибыл на МКС 2 ноября 2000 года, 20 лет назад. С тех пор станция работает в пилотируемом режиме, а на ее борту находится уже 64-я по счету экспедиция.
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Первый экипаж прибыл на Международную космическую станцию 2 ноября 2000 года. Смотрите на видео, как космонавты, которые сейчас находятся на МКС, отмечают 20-летие ее...
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