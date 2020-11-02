Минскую духовную академию могут перенести в Жировичи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Президент Беларуси в ходе встречи с главой Белорусской православной церкви Вениамином поддержал идею переноса Минской духовной академии в Жировичи.

По мнению Александр Лукашенко, "Жировичи - они созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с церковью эту проблему и посмотреть. Перенести образование совсем просто - принял решение и перенес, но там база должна быть соответствующая".

При этом он отметил, что многое уже сделано, нужно изучить, что необходимо еще для того, чтобы требования нового притока священников были удовлетворены во время подготовки.

"Это же учебно-лабораторные занятия, поточные аудитории, достойные общежития - как и в вузах. Поэтому надо изучить вопрос в связи с переносом. Если владыка с этим согласится, мы готовы подставить плечо, потому что кадры - это основа. Есть люди - будет толк. А так приходы будут, а людей не будет", - констатировал глава государства.

В настоящее время в некоторых приходах БПЦ нет священнослужителей и там вынуждены нести службу священники из соседних церквей. "А люди хотят, чтобы священнослужитель как врач духовный постоянно там был", - считает Александр Лукашенко

В свою очередь митрополит Вениамин объяснил это тем, что такое положение дел характерно для небольших деревень, где невозможно содержать священнослужителя.

"Значит, мы должны помочь. Священнослужитель никогда не был обузой и обременением для государства. Поэтому нам надо продумать. Если там действительно маленькая деревенька, какой смысл держать священнослужителя. Пусть у него будет приход пошире - допустим, в рамках сельского совета", - предложил белорусский лидер.

После чего добавил, что нужно изучить этот вопрос и власть готова подключиться к разрешению ситуации, потому что "дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры".

Государственный человек

Александр Лукашенко обратил внимание, что в нашей стране "очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность".

По его мнению, церковь не может быть отделена от государства, потому что она является опорой, одним из главных идеологических стержней власти.

"И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею, церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства", - пояснил белорусский лидер.

После чего добавил, что таким образом хотел донести до владыки, что он не чужой в государстве человек и власть готова подставить плечо главе БПЦ.

В свою очередь митрополит Вениамин сказал, что церковь не может существовать вне государства. "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации".

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