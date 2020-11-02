Головченко сообщил о выходе экономики Беларуси на трек опережающего роста

Источник материала: Ежедневник

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В целом, по оценке премьер-министра, экономика Беларуси «чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом».

2 ноября Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко. Обсуждалась ситуация в экономике, которую премьер оценил положительно.

По его словам, по итогам 9 месяцев 2020 года ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. "По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука", - заявил премьер.

"Удалось разгрузить склады фактически на полмиллиарда, - цитирует Головченко Белта . - Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное - 1,2 млрд долларов. В основном оно сформировано за счет услуг. Это хороший показатель". Однако пока, по оценке правительства, недостаточно активно развивается сектор услуг в здравоохранении, спорте, туризме».

Глава правительства не стал давать точный прогноз по приросту ВВП по итогам года и перспективам выполнить прогнозный показатель в 5%. Головченко предложил считать в сложившихся условиях любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом. Он указал на влияние пандемии на экономическую ситуацию в странах-партнерах, на падение российского рубля и его влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров, колебания курса национальной валюты.

Премьер добавил, что правительство не считает практику прямого администрирования цен правильной, но «есть позиции, которые контролируются и регулируются государством".

Лукашенко, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы «в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран".