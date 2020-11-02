ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко заявил о готовности быть посредником между Макроном и мусульманами

02.11.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что они поддержали его как президента. Иная ситуация с католиками: по его словам , Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Александр Лукашенко 2 ноября провел встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, на которой обсудил взаимодействие государства с различными конфессиями. В беседе с митрополитом Лукашенко назвал Православную церковь «оплотом этого мира», поскольку она «гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями".  При этом он заявил, что белорусские власти ценят конфессиональный мир в стране. Однако «если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства», последует реакция. Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который не смог вернуться в Беларусь из зарубежной поездки. По словам Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

По мнению Александр Лукашенко, необходимо более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа. Этот вопрос, по его словам, был поставлен еще перед Папой Римским Бенедиктом XVI. "Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что белорусское государство активно сотрудничает и с другими конфессиями.  "Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.

При этом, по мнению Лукашенко, государство и общество должны считаться с тем, что большинство граждан отдает предпочтение какому-либо течению, в случае Беларуси – православию: "Надо всем общинам с этим считаться. Эта истина способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. У нас большая Православная церковь никогда не обижала меньшую, никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Потому что народ это не примет: он хочет спокойно молиться, занимать своими делами".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мусульмане никогда нам не создавали проблем", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что они поддержали его как президента. Иная ситуация с католиками: по его словам ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экипаж МКС записал поздравление к 20-летию заселения станции - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика