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Лукашенко заявил о готовности быть посредником между Макроном и мусульманами
02.11.2020 15:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
"Мусульмане никогда нам не создавали проблем", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что они поддержали его как президента. Иная ситуация с католиками: по его словам , Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
Александр Лукашенко 2 ноября провел встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, на которой обсудил взаимодействие государства с различными конфессиями. В беседе с митрополитом Лукашенко назвал Православную церковь «оплотом этого мира», поскольку она «гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями". При этом он заявил, что белорусские власти ценят конфессиональный мир в стране. Однако «если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства», последует реакция. Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который не смог вернуться в Беларусь из зарубежной поездки. По словам Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
По мнению Александр Лукашенко, необходимо более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа. Этот вопрос, по его словам, был поставлен еще перед Папой Римским Бенедиктом XVI. "Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", - заявил Лукашенко.
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"Мусульмане никогда нам не создавали проблем", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что они поддержали его как президента. Иная ситуация с католиками: по его словам ,...
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