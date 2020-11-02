Лукашенко заявил о готовности быть посредником между Макроном и мусульманами

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что они поддержали его как президента. Иная ситуация с католиками: по его словам , Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Александр Лукашенко 2 ноября провел встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, на которой обсудил взаимодействие государства с различными конфессиями. В беседе с митрополитом Лукашенко назвал Православную церковь «оплотом этого мира», поскольку она «гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями". При этом он заявил, что белорусские власти ценят конфессиональный мир в стране. Однако «если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства», последует реакция. Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который не смог вернуться в Беларусь из зарубежной поездки. По словам Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

По мнению Александр Лукашенко, необходимо более интенсивно готовить католических священнослужителей в Беларуси, чтобы не приглашать их из-за рубежа. Этот вопрос, по его словам, был поставлен еще перед Папой Римским Бенедиктом XVI. "Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", - заявил Лукашенко.



Он также отметил, что белорусское государство активно сотрудничает и с другими конфессиями. "Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.



При этом, по мнению Лукашенко, государство и общество должны считаться с тем, что большинство граждан отдает предпочтение какому-либо течению, в случае Беларуси – православию: "Надо всем общинам с этим считаться. Эта истина способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. У нас большая Православная церковь никогда не обижала меньшую, никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Потому что народ это не примет: он хочет спокойно молиться, занимать своими делами".