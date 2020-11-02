В Беларуси 231 задержанный на воскресном марше стал подозреваемым по уголовному делу

Источник материала: АФН

После задержаний во время воскресного марша стала появляться информация, что вместе с обвинением по уже привычной статье 23.34 КОАП, людей также признают подозреваемыми по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

И речь идет не о единичных случаях. Задержанных во время воскресного марша доставляли в разные РУВД Минска, сообщали про ст. 342 УК и после допроса отправляли в Жодино или на Окрестина, сообщает tut.by со ссылкой родственников задержанных и адвокатов.

«Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК. То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми», - пояснил схему один из адвокатов.

Дальше возникает вопрос: после суда по административному делу отпустят ли этих людей домой или они останутся за решеткой в рамках ст. 342 УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

По сообщению «Белсата», подозреваемыми по уголовному делу также стали журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский.

Следственный комитет РБ подтвердил, что возбуждено уголовное дела по статье 342 УК, фигурантом которого стал 231 человек.

«1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей̆ власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской̆ инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по факту организации действий̆, грубо нарушающих общественный̆ порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий̆», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.