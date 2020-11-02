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Глава Мингорсовета рассказал, по какой схеме будут вноситься поправки в Конституцию

02.11.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 ноября глава Мингорсовета Андрей Бугров рассказал, по какой схеме будут вноситься изменения в Конституцию.



Схема заключается в систематизации и в обобщении, полученные от граждан, партий, ветеранских организаций данных.

После чего, городской совет передаст предложения в парламент.

В настоящее время уже несколько сотен обращений, которые касаются изменений Конституции, поступило в Минский городской Совет депутатов от жителей столицы.

 «Очень много предложений, касающихся местного самоуправления, управления, новых способов и методов работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС). Спектр вопросов широкий: от управления своим подъездом до смертной казни. Есть предложение убрать понятие смертной казни из Конституции, но при этом сохранить эту высшую меру наказания в уголовном законодательстве», — проинформировал Андрей Бугров.

Также он пообещал, что депутаты все рассмотрят, после чего, систематизируют и обобщат.

«Потом состоится городское обсуждение, по итогам которого Минск подготовит и представит свои предложения в парламент», — объяснил схему внесения изменений в Конституцию Беларуси Андрей Бугров.

По мнению многих экспертов, изменения в Конституцию вносятся для того, чтобы обеспечить выход из политического кризиса, а также обеспечить транзит власти.

Всебелорусское народное собрание, как ранее сообщал  Роман Головченко, должно пройти  в январе-феврале 2021 года.

Однако аналитики убеждены, что на собрании Лукашенко намерен провести исключительно свою концепцию новой Конституции, а затем выдать ее за плод общественного диалога.
 
Теги: Минск
 
 
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2 ноября глава Мингорсовета Андрей Бугров рассказал, по какой схеме будут вноситься изменения в Конституцию.
 
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