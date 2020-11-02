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Новые методы СК: больше 200 задержанных на воскресном марше стали подозреваемыми по уголовному делу
Источник материала: KYKY>
Вчера, 1 ноября, в Минске как и обычно состоялся протестный воскресный марш. В ходе которого силовики задержали около 300 человек. Но! Если раньше большая часть задержанных шла в суд с административкой по 23.34, в этот раз СК решил «покреативить».
В официальном телеграм-канале СК
СК уже заявил, что подозреваемые «допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий».
Известно, что по этой же уголовной статье обвиняются трое журналистов: Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский.
Фото обложки: TUT.by
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Вчера, 1 ноября, в Минске как и обычно состоялся протестный воскресный марш. В ходе которого силовики задержали около 300 человек. Но! Если раньше большая часть...
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