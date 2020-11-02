Новые методы СК: больше 200 задержанных на воскресном марше стали подозреваемыми по уголовному делу

Источник материала: KYKY

Вчера, 1 ноября, в Минске как и обычно состоялся протестный воскресный марш. В ходе которого силовики задержали около 300 человек. Но! Если раньше большая часть задержанных шла в суд с административкой по 23.34, в этот раз СК решил «покреативить».

В официальном телеграм-канале СК сообщили , что 231 задержанный 1 ноября стал подозреваемым по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Наказание по этой статье – от 2 до 3 лет тюрьмы.

СК уже заявил, что подозреваемые «допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий».

Известно, что по этой же уголовной статье обвиняются трое журналистов: Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский.

Фото обложки: TUT.by