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Новые методы СК: больше 200 задержанных на воскресном марше стали подозреваемыми по уголовному делу

02.11.2020 15:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 1 ноября, в Минске как и обычно состоялся протестный воскресный марш. В ходе которого силовики задержали около 300 человек. Но! Если раньше большая часть задержанных шла в суд с административкой по 23.34, в этот раз СК решил «покреативить». 

В официальном телеграм-канале СК сообщили, что 231 задержанный 1 ноября стал подозреваемым по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Наказание по этой статье – от 2 до 3 лет тюрьмы. 

СК уже заявил, что подозреваемые «допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий». 

Известно, что по этой же уголовной статье обвиняются трое журналистов: Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский.

Фото обложки: TUT.by 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 1 ноября, в Минске как и обычно состоялся протестный воскресный марш. В ходе которого силовики задержали около 300 человек. Но! Если раньше большая часть...
 
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