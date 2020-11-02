«Хлопотное дельце, но мы справимся». Пенсионеры снова вышли на марш, чтобы дать отпор «ябатькам»

Источник материала: KYKY

Понедельник в Минске стал днем, когда бабушки и дедушки выходят на марш пенсионеров. Сегодня, 2 ноября, пришло ну очень много людей.

По традиции марш стартовал от площади Независимости. Пенсионеры пришли туда с огромным БЧБ и плакатами.

Затем колонна пошла по проспекту Независимости. Когда пенсионеры подходили к зданию КГБ, скандировали «Выпускай».

Марш начался около 14:00, к 15:00 силовиков рядом с участниками не видно.