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«Хлопотное дельце, но мы справимся». Пенсионеры снова вышли на марш, чтобы дать отпор «ябатькам»

02.11.2020 15:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Понедельник в Минске стал днем, когда бабушки и дедушки выходят на марш пенсионеров. Сегодня, 2 ноября, пришло ну очень много людей. 

По традиции марш стартовал от площади Независимости. Пенсионеры пришли туда с огромным БЧБ и плакатами. 

Затем колонна пошла по проспекту Независимости. Когда пенсионеры подходили к зданию КГБ, скандировали «Выпускай». 

Марш начался около 14:00, к 15:00 силовиков рядом с участниками не видно.

 
Теги: Минск
 
 
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Понедельник в Минске стал днем, когда бабушки и дедушки выходят на марш пенсионеров. Сегодня, 2 ноября, пришло ну очень много людей.  По традиции марш стартовал от...
 
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