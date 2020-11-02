Вместо или вместе с 23.34 КоАП? 231 из более чем 300 задержанных в воскресенье стали подозреваемыми по уголовной статье

Источник материала: Onliner

Сегодня Следственный комитет заявил, что после вчерашних протестов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». Подозреваемыми по этому делу признаны 231 человек. Для сравнения, по данным МВД, всего вчера было задержано более 300 человек.

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел, — говорится в сообщении Следственного комитета. -— Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: не поддавайтесь на призывы организаторов массовых беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий. Фактам нарушения законодательства будет дана принципиальная правовая оценка», — отмечается в сообщении.

В то же время один из столичных адвокатов рассказал Onliner, что всплеска новых дел по статье 342 УК он не наблюдает:

— Уголовных дел по этой статье было много и до выходных. Пока никаких сообщений о том, что с воскресенья их стало значительно больше, нет ни у меня, ни у моих коллег. Я могу только сожалеть о том, если это действительно происходит. Но не исключаю, что такие факты могут появиться в течение следующих дней.

В не зарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Вясна» журналисту Onliner также рассказали, что массовых обращений по поводу заведенных уголовных дел по данной статье УК сегодня у них не было.

Если в отношении ваших близких или знакомых, задержанных вчера, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, напишите нашей журналистке Татьяне Ошуркевич в Telegram (@oshurkev) или на электронную почту (osh@onliner.by).