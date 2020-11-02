Премьер-министр: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем регион в целом

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«Я доложил президенту об итогах работы экономики за 9 месяцев. Они неплохие, хотя работа идет в достаточно сложных условиях. Процесс восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19, к сожалению, затягивается в силу наступления второй волны», - сказал премьер-министр, передает БЕЛТА.



Что в итоге?

«В целом экономика Беларуси чувствует себя, я бы сказал, лучше, чем экономика региона в целом, в том числе и благодаря тем выверенным и точечным мерам по поддержке экономического роста, которые принимаются в стране», - резюмировал Роман Головченко.