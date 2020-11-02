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BMW показала новую версию круизера R18, оснащенного «оппозитником» Big Boxer

02.11.2020 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дебютировавший весной этого года новый туристический мотоцикл BMW R18 получил новое исполнение Classic. По словам создателей, это классический круизер, дизайн которого вдохновлен мотоциклами середины ХХ века.


В отличие от R18 версия Classic богато оснащена уже в базовой комплектации. У него есть съемные боковое стекло, пассажирское сиденье и кофры, круиз-контроль, а за доплату предлагаются изготовленные в США аксессуары — сделанные вручную сиденья Mustang разной высоты и формы, а также выхлопная система Vance & Hines.



Как и исходный R18, «классическая» версия оснащается недавно разработанным двухцилиндровым двигателем Big Boxer со штанговым приводом клапанов. Его объем равен 1802 «кубикам», мощность и крутящий момент 91 л.с. и 150 Нм. Окружен мотор стальной замкнутой дуплексной рамой классической треугольной формы.


Как и у модели R5 1936 года, никелированный карданный вал с двумя крестовинами ведет от коробки передач к алюминиевому заднему мосту, прикрученному болтами к маятнику. У R5 была также позаимствована и каплевидная форма бензобака, но его объем увеличился до 16 л. Также R18 Classic получил спицованные колеса диаметром 16 дюймов с резиной размерностью 130/90 спереди и 180/65 сзади.


Продажи R18 Classic начнутся в феврале следующего года. Стоимость в компании озвучат позже.

 
 
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Дебютировавший весной этого года новый туристический мотоцикл BMW R18 получил новое исполнение Classic. По словам создателей, это классический круизер, дизайн которого...
 
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