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Вышла в плюс: новая фигура Бейонсе шокировала фанатов
02.11.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети обсуждают новую фотосессию американской поп-певицы Бейонсе: звезда украсила обложку Vogue и шокировала фанатов явно округлившимися формами.
Бейонсе никогда не входила в ряд стройных знаменитостей и всегда принимала себя такой, какая она есть. Звезда поддерживает бодипозитивное движение и с радостью демонстрирует свою женственную фигуру. Но недавняя фотосессия певицы вызвала критические замечания фанатов.
Новая фотосессия Бейонсе для глянцевого издания Vogue произвела фурор в сети: поклонники отметили, что за последнее время певица набрала пару-тройку лишних килограммов.
В сети опубликовали три совершенно разные обложки журнала с поп-принцессой, после чего сама певица поделилась лучшими снимками в откровенных нарядах и провокационных позах.
Шокированные поклонники не смогли пройти мимо явных изменений и прокомментировали запись.
"О боже, эти бедра", "Ничего себе, а Бейонсе поднабрала"; "Во всем виноват карантин"; "Мне всегда нравились твои формы, но это перебор"; "Поменялась местами с Адель"; "Вышла в плюс, пора остановиться", – отметили фолловеры.
А вот певица Адель совсем "сдулась" во время карантина: звезда потеряла 45 килограммов ради
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую фотосессию звезды для журнала Vogue и соревнуются в остроумии.
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