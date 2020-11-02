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"Пора наладить отношения с Россией": депутат Гаврилов о выборах в Грузии
02.11.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" набирает 48,15%, у оппозиционного блока "Сила в единстве" - 27,14%. Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:
"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78% (количество голосов 72 752);
"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,15% (60 691)
"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15% (60 592)
"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,14% (60 493)
"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89% (55 600)
"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33% (25 534)
Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1% (19 281).
Другие партии не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,85%, 16 328 голосов), выступающая за налаживание отношений с Россией. Прокомментировать итоги грузинских выборов мы попросили известного российского парламентария, главу комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова.
© Sputnik / Максим Блинов
"В Грузии сейчас тяжелые времена. Ей нужно думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. В стране нет самостоятельной, сплоченной, национально-ориентированной политической элиты, но появляется шанс на замораживание внутренних конфликтов по итогам выборов. И шанс на налаживание отношений с Россией - откровенных, искренних и надежных. Надеюсь, нашим закавказским братьям хватит на это воли и мудрости. Пора", - сказал собеседник Sputnik.
Парламентские выборы
Комментарий известного российского политика, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О ситуации в Грузии после парламентских выборов рассуждает известный российский парламентарий Сергей Гаврилов.
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