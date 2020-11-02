"Пора наладить отношения с Россией": депутат Гаврилов о выборах в Грузии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаврилов: Грузии пора наладить отношения с Россией!

Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" набирает 48,15%, у оппозиционного блока "Сила в единстве" - 27,14%. Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78% (количество голосов 72 752);

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,15% (60 691)

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15% (60 592)

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,14% (60 493)

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89% (55 600)

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33% (25 534)

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1% (19 281).

Другие партии не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,85%, 16 328 голосов), выступающая за налаживание отношений с Россией. Прокомментировать итоги грузинских выборов мы попросили известного российского парламентария, главу комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова.

"В Грузии сейчас тяжелые времена. Ей нужно думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. В стране нет самостоятельной, сплоченной, национально-ориентированной политической элиты, но появляется шанс на замораживание внутренних конфликтов по итогам выборов. И шанс на налаживание отношений с Россией - откровенных, искренних и надежных. Надеюсь, нашим закавказским братьям хватит на это воли и мудрости. Пора", - сказал собеседник Sputnik.

Парламентские выборы состоялись в Грузии в субботу, 31 октября. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в воскресенье заявил, что правящая партия при таком раскладе получает 76 мандатов в парламенте Грузии, соответственно она сможет единолично сформировать правительство. Согласно конституции, для утверждения правительства необходимо 76 депутатов.

Комментарий известного российского политика, главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Левицкая-Пахомова: при Санду в Молдове были закрыты сотни русских школ

русских школ США готовят революционный сценарий для Молдовы – Нарышкин

для Молдовы – Нарышкин Служба внешней разведки РФ заявила о причастности США к ситуации в Беларуси